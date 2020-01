Osam godina zlostavljao pastorku, za sve se saznalo tek kada je postala punoljetna

Za zlodjelo se, međutim, saznalo tek kada je djevojčica postala punoljetna i povjerila se bratu blizancu.

Presudu je donijelo Krivično vijeće Višeg suda u Valjevu, pošto je utvrdilo da je Danilo S. počev od neutvrđenog dana 2000. godine do 10. avgusta 2008. godine u Trebinju i Valjevu, kao očuh više puta obljubio svoju maloljetnu pastorku koja je tada bila u uzrastu djeteta, imala je od šest do 14 godina.

On je, kako je navedeno u presudi, u više navrata od djevojčice tražio da se skida, dodirivao je po intimnim dijelovima tijela i tražio da ga oralno zadovoljava.

– On se pri tome koristio činjenicom da je bio vanbračni suprug majke tog djeteta sa kojom je živio u porodičnoj kući u Trebinju i Valjevu i da je svoju vanbračnu suprugu i njenu maloljetnu djecu – sina i kćerku, finansijski pomagao, vodio brigu o vaspitanju i starao se o djevojčici i njenom bratu. Djevojčica je pristajala na to što joj je očuh činio u strahu da će on, ukoliko ne uradi zahtjevano, prestati da se stara i brine o njenoj porodici – piše u presudi kojom je penzioner osuđen na osam godina zatvora.

Za zlodjelo se saznalo 2017. godine, kada je oštećena postala punoljetna i sve detalje šta joj je očuh činio punih osam godina ispričala svom bratu blizancu. Mladić je odmah slučaj prijavio policiji u Valjevu, s obzirom na to da porodica i danas živi u tom gradu, koja je Danila S. uhapsila kada je tokom noći pokušao da pređe granicu Srbije i Bosne i Hercegovine na putu prema Trebinju.

Prema Danilu S. je ovom presudom primjenjen i takozvani ‘Marijin zakon’, pošto će biti obavezan da se po pravnosnažnosti presude lično javi povjereniku za izvršenje alternativnih sankcija na području teritorijalne nadležnosti Višeg suda u Beogradu, na čijem području sada ima prebivalište.

Na prvostepenu presudu valjevskog Višeg suda pravo žalbe tužilac i optuženi imaju Apelacionom sudu u Beogradu, piše “Blic“.

