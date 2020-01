Ivica Dačić: “Srbija ne snosi odgovornost za krizu u Crnoj Gori”

Prvi potpredsjednik Vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić potvrdio je danas u Mionici da je ambasador Srbije u Crnoj Gori Vladimir Božović pozvan u Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore da mu se uruči protestna nota povodom pokušaja paljenja zastave Crne Gore u Beogradu.

Dačić je ocijenio da imajući u vidu cjelokupnu situaciju, i da je to pokušaj da se nađe alibi za krizu u Crnoj Gori, ambasador Srbije nije primio notu Ministarstva spoljnih poslova Crne Gore, objavila je Vlada Srbije.

On je naveo i da je danas pozvan otpravnik poslova Ambasade Crne Gore u Beogradu na razgovor u Ministarstvo spoljnih poslova Srbije.

Istakao je da Srbija “apsolutno ne prihvata optužbe koje dolaze kroz izjave najviših državnih funkcionera Crne Gore i kroz organizovanje raznih peticija od strane onih koji su potpisivali peticije protiv srpskog naroda, a u kojima se odgovornost za krizu u Crnoj Gori prebacuje na zvanični Beograd i Srbiju”.

“Mi još jednom izražavamo svoje protivljenje donošenju Zakona o slobodi vjeroispovijesti u Crnoj Gori, jer je on uperen i usmjeren protiv prava i sloboda srpskog naroda, i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Imamo legitimno pravo i obavezu da govorimo o Srbima u Crnoj Gori, u interesu njihovih prava i sloboda, jer ih u Crnoj Gori ima 29 odsto”, poručio je Dačić.

Prema njegovim riječima, Zakon o slobodi vjeroispovijesti je u Crnoj Gori donijet uz protivljenje srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve, i može da dovede do toga da budu ugrožene srpske svetinje, odnosne svetinje pravoslavnog naroda u Crnoj Gori.

Dačić je ukazao na to da je rukovodstvo u Srbiji, u želji da se sačuva mir i da se dijalogom rješavaju svi problemi, od prvog dana dalo takvu izjavu i ne razumije ovakve stavove i napade na zvanični Beograd.

“Čime je to zvanični Beograd uzrokovao krizu u Crnoj Gori? Jesmo mi donijeli taj zakon? Jesmo mi govorili o pravima Crnogoraca u Srbiji! Govore da je ugrožena nezavisnost Crne Gore, od koga je ugrožena i ko je i kad spomenuo to da Crna Gora ne treba da bude nezavisna. Nije u interesu da stalno zaoštravamo i tražimo vještačke teme koje nisu aktuelne. Mi ne govorimo o nezavisnoj Crnoj Gori, naš je interes da imamo dobre odnose sa Crnom Gorom i to je u interesu srpskog naroda koji živi u Crnoj Gori. Nismo za dalje zaoštravanje situacije, naprotiv, već da se dijalogom rješavaju takva pitanja”, istakao je Dačić.

On je podsjetio da je Ministarstvo spoljnih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo da osuđuje pokušaj paljenja zastave Crne Gore.

“Taj čin je kontraproduktivan i može da služi samo interesima neprijatelja srpskog naroda, ugleda i kredibiliteta Srbije koja želi dobre odnose sa Crnom Gorom, iako ima razlika i različitih stavova da se oni rješavaju dijalogom, u miru”, napomenuo je on.

Naveo je da je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da kada je riječ o Ministarstvu unutrašnjih poslova, koje je to zvanično i saopštilo, da je preduzelo sve mjere za obezbjeđenje Ambasade Crne Gore u Beogradu i da ona ni u jednom trenutku nije bila ugrožena.

“Zastava Crne Gore je gađana raznim pirotehničkim sredstvima i to je nešto što mi osuđujemo i pozivamo sve da se tako nešto više ne ponovi”, dodao je.

Takođe, Dačić je podsjetio da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio želju da Badnji dan provede sa srpskim narodom u Crnoj Gori.

“To će biti najavljeno Crnoj Gori, njegova posjeta je vjerskog karaktera i nije zvanična posjeta, niti radna. Biće usmjerena na posjetu Srbima koji žive u Crnoj Gori u vrijeme Božića, ona nema negativnu konotaciju u smislu zaoštravanja odnosa, ta poseta je u interesu mira”, objasnio je Dačić.

On je naveo i da je predsjednik Srbije razgovarao više puta sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem da se situacija smiri.

Loading..

loading...

Facebook komentari