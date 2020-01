Kako je poginula Tanja: Otkriveni detalji nesreće nakon novogodišnje noći

Milan D. (24) iz aleksinačkog sela Katun uhapšen je zbog teškog djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja jer je, kako se sumnja, 2. januara u ulici Južnomoravskih brigada u Aleksincu izazvao udes u kojem je poginula Aleksinčanka Tanja Jović (29).

– Analizom krvi ustanovljeno je da je vozač “opela” imao 1.40 promila alkohola prilikom prvog testiranja. Daljim vještačenjima utvrdit će se kolika je alkoholisanost bila prisutna u trenutku nesreće – objašnjavaju sagovornici upoznati sa ovim slučajem.

Nesretna devojka i njen vjerenik Mladen V. (25) bili su putnici u automobilu “opel kalibra” kojim je upravljao Milan, a koji se uslijed velike brzine prevrnuo, nakon što je udario u paletu sa behaton pločama i drugo vozilo. Društvo se vraćalo sa reprize dočeka Nove godine iz jedne aleksinačke kafane, a ustanovljeno je da je Milan vozio pijan zbog čega je lišen slobode.

Očevici udesa su pretpostavljali da je nesreći kumovala pijanka, s obzirom na to da nije bilo drugog objašnjenja za to što je vozač “opela” prešao na suprotnu stranu kolovoza u vrijeme kada je ova ulica bila pusta.

Da je društvo bilo u kafani potvrdio je Tanjin otac Aca.

– Ne mogu da se saberem, ne znam šta se ovo dešava, ne mogu da povjerujem da je više nema. Toliko joj se lijepih stvari desilo, sa Mladenom se zabavljala četiri godine, avgusta ove godine smo napravili vjeridbu. Novogodišnju noć smo proveli zajedno, nisam ni slutio da je tada posljednji put vidim. Radovali su se reprizi novogodišnje noći, znam da su otišli u kafanu, Tanja se lijepo dotjerala, poslala nam je sliku da je vidimo. Sve im je išlo kako treba, zet ima autoperionicu, radovali smo se svadbi, a sad je sahranjujemo – pričao je Aca grleći ćerkinu sliku.

Milan će nakon isteka zadržavanja od 48 sati biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Nišu, s obzirom na to da mu zbog vožnje pod dejstvom alkohola koja je dovela do smrtnog ishoda, prijeti kazna zatvora do osam godina.

