Mračna istina o Malčanskom berberinu – Stručnjaci upozoravaju: “To nije samo trihofilija; Ovo je još gore”

Ninoslav Jovanović (46), takozvani Malčanski berberin, osumnjičen za otmicu dvanaestogodišnje Monike Karimanović, odranije je poznat javnosti po silovanjima zbog kojih je veliki dio svog života proveo iza rešetaka. Nadimak Berberin dobio je zbog toga što svoje žrtve prije silovanja šiša, piše “Blic“.

Bolesna opsesija kosom, nesvakidašnji fetiš, u naučnoj terminologiji je poznatiji kao trihofilija.

Ljudi koji imaju trihofiliju obično vole da maze, najčešće dugu kosu, da masiraju glavu, da joj se dive.

Kada je na tom nivou, ona je obično fetiš kao i svaki drugi i nije opasan. Ipak, na slučaju Malčanskog berberina, to je prešlo u patologiju.

– Ona u slučaju Ninoslava Jovanovića nije direktna trihofilija, već je, prema mom sudu, više dio njegove patologije i posljedica njegove fiksacije. On ima fiksaciju za djevojčice od 12 godina. U svojoj glavi razvio je predstavu kako ta djevojčica treba da izgleda u tom uzrastu i ona obično nema dugu kosu – objašnjava psiholog Zoran Musterović.

Da Malčanski berberin nije izolovan slučaj sa sličnim fiksacijama, svjedoči i slučaj od prošle godine, kada je izvjesni Ž.M. iz Braničevskog okruga u periodu od nekoliko dana prvo pretukao i ošišao svoju maloljetnu kćerku, a potom je silovao. Osumnjičeni za to djelo je ranije služio kaznu zatvora od 14 godina za ubistvo, a sličan slučaj zabilježen je i u Italiji.

Malčanski berberin je, navodno, na suđenju priznao da ga šišanje djevojčica se*sualno uzbuđuje, ali i da je bio maltretiran od strane majke, kao i da ga je zatvarala u mračne prostorije i šišala.

– To se ni u kakvom slučaju ne može tretirati kao olakšavajuća okolnost. To je njegova racionalizacija, a to nije isto što i racionalno. On traži opravdanje za to što radi, a to što je on navodno maltretiranje od strane roditelja pretočio u sadizam nikako ne može biti opravdanje, jer takva vrsta traume nije nužno determinišuća za nečiju ličnost – objašnjava Musterović.

