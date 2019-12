“Pogled mu je bio ludački” – Malčanski berberin na šišanje odveo djevojku i rekao da mu je kćerka

Ninoslav Jovanović (46), zvani Malčanski berberin, osumnjičen za otmicu 12-godišnje Monike Karimanović, nepune dvije sedmice prije zločina jednu djevojku, koju je predstavio kao kćerku, odveo je na šišanje u niški frizerski salon!

Kako saznaje “Blic” on se sutradan vratio i tražio njenu kosu! On je u nedjelju, 8. decembra, oko 11.30 sati, Malčanski berberin je djevojku duge crne kose, odveo u jedan ženski frizerski salon u Nišu.

– Zajedno su ušli u salon, a on je rekao da mu je djevojka kćerka i da je rođena 1988. godine, kao i da su iz Pirota. Tvrdio je da ona mora tog dana da skrati kosu, jer istog dana ide na razgovor za posao na aerodromu. Zahtjevao je da joj frizerka skrati kosu do ušiju, a djevojka je govorila da želi kosu do ramena. Ona je djelovala više nego naivno, kao da je negdje sa periferije i da nije imala mnogo dodirnih tačaka sa nekim savremenim načinom života – priča sagovrnik “Blica” upoznat sa ovim slučajem.

Kako su ispričali svjedoci oboje su bili ‘obično’ obučeni, u crnoj garderobi.

Jovanović je, prema riječima pomenutog sagovornika, bio mnogo nervozan i vikao je na radnice salona da mu što prije prime ‘kćerku’. Kako kaže, bijes je iskaljivao i na vratima, jer je stalno izlazio i ulazio i lupao je njima čime je remetitio rad zaposlenima.

Jedna od frizerki, iznervirana njegovim ponašanjem, izbacila ga je iz salona.

– Dok je djevojka sjedila na šišanju, on je stajao ispred salona. Radnica je pitala djevojku zašto se šiša, jer većina zaposlenih žena na aerodromu ima dugu kosu. Djevojku to međutim, nije nešto doticalo, smijala se… djelovala je kao da je drogirana – dodaje izvor.

Njen tretman u salonu trajao je nekih 15-tak minuta, a za to vrijeme Jovanović je sve vrijeme stajao napolju.

– Kada je ponovo ušao po djevojku, navodnu kćerku, pogled mu je bio ludački. Imao je pogled koji izaziva jezu, strah i koji se ne zaboravlja. Izašli su, a on tada nije izrazio želju da ponesu njenu kosu – prenosi svoja saznanja ovaj izvor.

Vratio se po kosu

Sutradan, rano ujutro, u sedam sati, Malčanski berberin se pojavio ponovo ispred frizerskog salona.

Skoro tri sada je čekao dok radnica nije došla da otvori radnju.

– Želio je da uzme kosu djevojke! Gazdarica je tada zaprijetila da će pozvati policiju pa se on, po svemu sudeći uplašio i pobjegao – napominje izvor.

Iako se Jovanović udaljio, gazdarica je ipak pozvala policiju. Međutim, kako kaže, rečeno joj je da u ovom slučaju nema krivičnog djela – konstatuje izvor “Blica”.

