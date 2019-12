Srpkinja mora na sud jer je mužu podgrijala ručak

Kako je kazala, vrlo brzo po doseljenju u Švajcarsku shvatila je da je život u toj zemlji “šarena laža”, zbog čega već 14 mjeseci, koliko su u braku pola mjeseca živi u Srbiji, a pola u Švajcarskoj kako bi bila sa suprugom.

Iako mnogi Srbi maštaju o životu iz bajke u ovoj živopisnoj zemlji, prema riječima Srne, realnost je tamo potpuno drugačija. Kako uvjerava, blagostanje koje vlada u Švajcarskoj samo je prividno pošto se sve vrti oko novca odnosno plaćanja poreza, a ono što naročito izluđuje sve Srbe koji žive tamo, jeste to što komšije prate svaki korak, pa ako uradite nešto što nije po propisu, u roku od nekoliko minuta na vaša vrata kuca policija.

“Svi bježe preko, a ja mislim da sam među rijetkima koja će čovjeka koji je ovdje više od 40 godina vratiti u Srbiju. Ljubav je čudo”, kaže Srna.

Prema njenim riječima, okidač da definitivno natjera supruga da se vrate u rodnu zemlju bila je bezdušnost najbližih komšija koju je osjetila na sopstvenoj koži.

Naime, komšija Švajcarac je bračni par Zagorac prijavio da kuvaju ručak u servisu za automobile, što je prema njihovom zakonu strogo kažnjivo, piše Kurir.

“Moj suprug drži servis za popravku automobila, a ja sam kao prava supruga odlučila da mu na posao donesem ručak. Međutim, ubrzo se na vratima pojavilo pet policajaca koji su došli da nam pišu kaznu, optužujući me da radim na crno kao kuvarica. Iako smo im objasnili da smo samo željeli da podgrijemo ručak, završili smo na sudu, pa sad moramo da dokazujemo da je to u Srbiji normalno i da nismo imali lošu namjeru”, kaže Srna, koja ističe da je to samo jedna u nizu nevjerovatnih situacija koje je preživela u Švicarskoj.

Naime, komšije će vas prijaviti ako sami popravljate kvarove u kući, jer time po švajcarskom zakonu isključivo mora da se bavi majstor kojeg morate debelo da platite. U suprotnom, i po ovom osnovu ćete biti optuženi da radite na crno.

“Ovo je zaista policijska zemlja, u kojoj se sve vrti oko para i poreza. Jednostavno, šta god radio, porez moraš da platiš, pa čak i kad držiš kućnog ljubimca. Ovde rijetko ko ima svoju kuću budući da su sve pod hipotekom. Ako se razbolite, umrijećete na ulici ukoliko nemate osiguranje ili para za liječenje. Oni nemaju emocije, zbog čega je život u Švajcarskoj obična farsa”, kaže Srna.

