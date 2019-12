Majka hrabrost: Sara iz Podgorice potvrdila da se razvodi

– Vesko i ja smo tri godine u skladnoj vezi punoj ljubavi, tolerancije i podrške. S obzirom na to da ćemo postati roditelji djevojčice, odlučili smo da se vjenčamo, jer nismo željeli da dijete bude vanbračno. Potpis i papir ništa ne znače, mi smo to uradili zbog djeteta koje čekamo. Ne želim da brak unaprijedi bilo šta u našem odnosu, želim samo da sve ostane kao do sada, a to je da i dalje pazi na mene, Irmu i Ildu i da bude tu uz nas – rekla je Sara neposredno nakon vjenčanja za naš magazin. No vijest koja je iznenadila sve, objavljena je jučer na Sarinom profilu kada je objavila da su se ona i Vesko razveli, prenosi “AZRA“.

– S obzirom da sam dijelila s vama proteklih godina sve, imam potrebu zbog vas i vaših svakodnevnih pitanja da ovako javno kažem da ja i Vesko (moj bivši muž) nismo zajedno više od mjesec. Razišli smo se mirnim putem jer imamo predivnu zajedničku kćerkicu Čarobnicu Inu. Veseli je divan tata koji je i dalje jedna velika podrška, upravo zbog toga i želimo da Ina odrasta uz mamu i tatu kao i do sada. Voli Vas vaša Sara – napisala je ispod fotografije s vjenčanja.

Kontaktirali smo Saru, ali je izjavila da ne želi više davati izjave medijima, te želi da se njena želja poštuje.

