Dodik i Vučić otvorili dionicu autoputa “Miloš Veliki”: Sava i Kolubara su premošćene

View this post on Instagram

"Srbija se gradi na svakom koraku! Sutra otvaramo deonicu Obrenovac-Surčin auto-puta "Miloš Veliki"! Hvala vrednim radnicima i svima koji su svojim radom i marljivošću doprineli da rezultatima pokažemo koliko je Srbija napredovala. Dve reke, Sava i Kolubara, su premošćene i sve je fantastično urađeno. Nadam se da ćemo sledeće godine stići do 1.000 mostova koje smo izgradili, a biće ih još više. Živela Srbija!" 🇷🇸