Hoće li Srbija ispoštovati protokol i Osmanovića isporučiti bh. pravosuđu

Osmanovićev advokat Mirsad Crnovršanin ističe kako je između Tužilaštva Bosne i Hercegovine i Tužilaštva za ratne zločine Srbije potpisan i na snazi Protokol o saradnji u progonu počinilaca krivičnih djela ratnih zločina, kojim je definisano međusobno ustupanje dokaza i informacija, a koji protokol također nalazi i svoju primjenu u praksi.

Advokat naglašava da je Sud BiH u martu 2018.godine nakon što je prethodno potvrdio optužnicu protiv Dalibora Maksimovića navedeni predmet ustupljen pravosuđu Srbije. Iako je optuženi Dalibor Maksimović bio državljanin BiH, iako je postojala osnovana sumnja da je počinio krivično djelo na području BiH, iako su svi oštećeni kao i više od desetak svjedoka navedenih u optužnici također državljani BiH, navedeni predmet je ustupljen pravosuđu Srbije, iako su prethodno u ovom predmetu konkretno bili ispunjeni su svi zakonom propisani uslovi da i da se krivični postupak protiv optuženog Dalibora Maksimović vodi pred Sudom BiH.

“Kada je riječ o predmetu protiv Osmana Osmanovića imamo potpuno obrnutu situaciju da niti jedan od gore navedenih uslova nije ispunjen, a na bazi kojeg bi eventualno Tužilaštvo za ratne zločine Srbije bilo nadležno za vođenje istrage protiv Osmana Osmanovića”, poručuje.

Advokat ističe da je jedino Tužilaštvo BiH de jure i de facto kako mjesno tako i stvarno nadležno za vođenje istrage protiv Osmana Omanovića zbog činjenice da je Osman Osmanović nije državljanin Srbije, već državljanin BiH, da navodno krivično djelo nije počinio na području Srbije, da je jedini svjedok a ujedno i oštećeni također nastanjen na području BiH, da je krivično djelo za koje se Osman Osmanović u Srbiji istovjetno onom koje je propisano i u krivičnom zakonu BiH, čime su ispunjeni apsolutno svi zakonom propisani uslovi za ustupanje predmeta Osmana Osmanovića pravosuđu BiH.

Jedan od načina rješenja cijele situacije bi bilo upućivanje molbe od strane Tužilaštva BiH, Tužilaštvu za ratne zločine R.Srbije za ustupanje predmeta s ciljem vođenja israge u Bosni i Hercegovini.

“Ukoliko više od 15 svjedoka u predmetu protiv Dalibora Maksimovića, a koji su nastanjeni u BiH, mogu doći da svjedoče pred Sudom u Beogradu onda ne vidim nikakve prepreke zašto jedini svjedok koji navodno inkriminira Osmana Osmanovića, a koji je također nastanjen na području BiH ne bi mogao dati izjavu pred Sudom ili Tužilaštvom BiH, a ne u Srbiji”, navodi se u reakciji.

Advokat je mišljenja da se ovdje radi o praksi koja izaziva nesagledive posljedice po građane Bosne i Hercegovine, jer se stiče dojam kako pravosuđe u BiH nije u stanju uspješno procesuirati predmete ratnih zločina, iako je praksa do sada pokazalo da je Tužilaštvo BiH i Sud BiH do sada nakon Haškog tribunala procesuirano najveći broj predmetea ratnih zločina i to za najteže oblike ratnih zločina počinjenih u periodu od 1992 do 1995.godine na području Bosne i Hercegovine.

Advokat nam je potvrdio da je jučer boravio u Beogradu i posjetio Osmana Osmanovića koji se nalazi u jako lošem zdravstvenom stanju, potpuno je dezorijentisan, gubi se u prostoru i vremenu, nakon određivanja mjere pritvora mu pritisak konstantno raste, i unazad nekoliko dana trpi nesanicu koja dodatno utiče na njegove psihičko stanje, jer je mišljenja da medicinske službe nisu u stanju kontrolirati njegovo zdravstveno stanje koje se mjerom pritvora u drugoj državi znatno pogoršalo, prenosi “Klix“.

