Mala Dunja je rođena u štali, ona i brat imaju samo tri igračke

Stidljiva i mirna, dane provodi u dvorištu igrajući se sa bratom Dušanom (4). Za razliku od većine djece koja posejduju razne igračke, mali Naskovići ih imaju samo tri – plastični pištolj, polomljeni obruč dječijeg koša i lutku.

Samohrani otac Dragan teškom mukom pokušava da obezbijedi najosnovnije stvari za svoju djecu, iako je invalid. Radeći teške poslove ostao je bez palca i kažiprsta. Dragan se, iako nema nikakvu mehanizaciju, bavi poljoprivredom radeći sve ručno.

“Dunja i Dušan su se rodili u preuređenoj štali od tri metra kvadratna u čijem nastavku su bile krave. Tu smo živeli donedavno. Preselili smo se u nedovršenu kuću koju sam započeo. Nažalost, jedva imamo mogućnosti za osnovne potrebe, pa ne možemo da nastavimo radove. Svakako u štali nismo više mogli da izdržimo. Ne zbog mene, zbog njih bih voleo ovo da se završi”, priča otac Dragan nevjerovatne uslove u kojima je ova porodica živjela i u kojima živi.

Ovaj hrabri otac se sa puno ljubavi i pažnje brine o svojoj deci. Dostojanstvo i hrabrost koje pokazuje potvrđuju da je u pitanju porodica koje je zaslužila poštovanje i pomoć.

“Želja mi je da decu izvedem na pravi put i trudim se da uvek ostanem pozitivan. Jedino što mi teško pada su reči moje ćerke Dunje koja me s vremena na vreme pita kada ćemo imati kupatilo. Videla je da se druga deca kupaju u kupatilu, dok se mi i dalje kupamo u koritu”, stegnutim glasom otac Dragan govori šta ga najviše tišti i dodaje: “Voleo bih da jednog dana imaju sobu punu igračaka”, piše “Srbizasrbe“.

Kako pomoći Dunji i njenoj porodici?

Donatorska platforma za cijeli svijet (VISA, Mastercard, Pay Pal…): https://www.srbizasrbe.org/donacije/

