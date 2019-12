Vučić sa Rudan i Marićem gostovao u “Hit tvitu”: “Nacrtali su mi 500 puta metu, ali niko nije pucao”

Voditeljka Verica Bradić je sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras birala najvažniju objavu nedelje na Tviteru, Fejsbuku i Jutjubu.

Prva tema o kojoj se govori u emisiji je gradnja autoputeva. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tim povodom je rekao da Srbija ima više novca, i da se autoputevi brže i bolje grade.

– Ako nečim možemo da se hvalimo, time možemo da se hvalimo. Obrenovac – Surčin otvaramo za 10 dana i ovo smo mogli zbog novca kojeg je više, i jer se štedilo. Najviše problema je bilo na dvije deonice Koridora 10, ali nadam se da takvih muka neće biti. Ipak, i ako se kasni, i dalje se radi – naveo je predsjednik, podsjećajući da je na neke puteve čekano decenijama.

Predsjednik je istakao i da je narod zaslužio puteve i da su oni njihov uspjeh.

– Na period od prije 20 ili 30 godina gledamo sa nostalgijom, jer smo bili mladi. Ali danas su plate najveće u historiji Srbije – rekao je Vučić.

Poslije toga se uključila Vedrana Rudan koja je navela da joj od Rijeke do Beograda treba pet i po sati, dodajući da je auto-put Beograd-Zagreb davno napravljen. Zapitala je kako je prikupljen novac za auto-puteve, od kredita ili od sopstvenih para.

Vučić je rekao da se malo finansira iz kredita, ali se novac uredno vraća. Ipak, Moravski koridor potpuno se finansira iz budžeta. On je podsetio da se Slovenija pohvalila svojim uspehom onda kada je počela da finansira svoje puteve iz budžeta.

Rudan je navela da je u Hrvatskoj katastrofalna priča sa auto-putevima, da je Hrvatska zadužena, da je dio u koncesiji, da su se tuneli krečili više puta, a da je ministar saobraćaja bio i u zatvoru.

– Naši auto-putevi su najskuplji u Evropi, kada je riječ o putarini. Promet na našim putevima bi trebalo da bude 15 miliona automobila, da bi se isplatio, a on je sedam. Dakle, nemamo mi puteve, nego oni imaju nas – rekla je Rudan.

Vučić je naveo da Srbija nema koncesiju ni na jednom putu i ocijenio da Hrvatska ima odlične puteve.

Migrantska kriza

Komentarišući drugu temu – migrante u Srbiji, predsjednik Vučić je govorio o jednoj analizi koja kaže da u kojoj se kaže da će Srbija ozbiljno da raste ekonomski, tako da će 2027. godine broj migranata biti jednak broju emigranata.

– Dio ljudi koji će odlaziti, ali ćemo i dio ljudi pokušati da vratimo. Onda ćemo imati lagodniju situaciju – istakao je predsjednik Vučić, dodajući da ćemo u decembru i januaru imati veće plate nego druge zemlje Zapadnobalkanske šestorke.

Predsjednik je dodao da se Srbija prema migrantima ponaša normalno i racionalno.

– Te ljude ne bijemo, dajemo im da spavaju na toplom, da jedu, ne vidim da tu imamo neki problem – rekao je Vučić komentarišući priče iz opozicione kuhunje da će se migranti trajno nastaniti u Srbiji.

Sa druge strane, Vedrana Rudan je ocenila da je cijela Evropa koncentracioni logor.

– Neko je tim ljudima prvo razorio dom. To su bile Amerika, Njemačka, Velika Britanija… – poručila je Rudanova.

Putinov poklon Vučiću

Treća tema o kojoj se govori u emisiji Hit tvit je puška koju je ruski predsjednik Vladimir Putin poklonio srpskom predsjedniku.

Puška kralja Milana pic.twitter.com/ZqsnVV9evw — Hit Tvit (@hit_tvit) December 8, 2019

– To je za mene divan poklon iz srpske historije. Zaista mi je drago što mi je to poklonio. Prvi put da me je sačekao i ispratio do kola. U svakom slučaju, za mene je važno da imamo dobre odnose sa Rusijom. Ono što je najvažnije za narod jeste da će imati gas – prokomentarisao je predsjednik.

Na direktno pitanje Vedrane Rudan da li je sigiran da ga niko neće ubiti, predsjednik je odgovorio:

– Nadam se da neće. U historiju hoću da uđem po broju kilometara autoputa – rekao je predsjednik.

Milomir Marić se Vučiću u jednom trenutku obratio bez persiranja na šta je Rudan odmah reagovala.

– Kako se to obraćaš predsjedniku “na ti”? Upristoji se. Nije ovo Ćirilica – rekla je književnica Mariću.