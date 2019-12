Magarac Jadran napravio pometnju zbog ljubavi

Magarac Jadran iz Knina pario se s magaricom Josipom i to mu se, kaže njegov vlasnik, jako svidjelo. Zato je i probio ogradu i zbrisao. Tri magarca su pobjegla iz zarobljeništva i potražila zabavu na ulicama Knina. Jadran se zaljubio pa je sa sobom poveo dva prijatelja, Đovanija i Iliju, piše portal “24sata”.

Riječ je o tri neposlušna magarca sa zvoncima oko vrata. Novinari ovog portala iz Hrvatske, su potražili aktere.

Zvala me je prijateljica i rekla da su mi magarci na benzinskoj.

Paško Perić zvan Pajica (69) vlasnik je jedinog kninskog krda tovara koje čini 41 magarac i magarica. Neki od njih zovu se Roki, Mirko, Đino, Nini, Bieber, Kolinda, Josipa, Rajka, koja je bila svjetska prvakinja, prenosi portal “24sata“.

– Prvo me nazvala prijateljica da mi kaže da su mi magarci došli da natoče gorivo na benzinskoj pumpi. Odmah nakon njih nazvali su me i policajci s istim riječima. Zbog magaraca me zovu barem pet puta u sezoni. Brzo sam ih pohvatao – rekao je Pajica, koji je pobjednik gotovo svih trka u Dalmaciji i šire.

Ženke su, kaže, dobre i ne bježe, ali muški su kriminalci. Jadran je, kaže, najgori. kako se navodi, on je najveći i najplodniji magarac, koga je prije 10 godina vlasnik kupio u Murteru i da pravi uglavnom magarice.

Ljubavni zov razlog bjega

– Jadrana sam pario s Josipom, a njemu se osladilo pa je valjda umislio da će mu opet dati. Probio je električnu ogradu koju sam postavio i za sobom povukao još dva magarca. Komad žice ostao mu je zapetljan na kopitu, ali nije mu smetalo, ima debelu kožu. Htio je opet do Josipe, zato su šmugnuli – rekao je vlasnik magarca Jadrana, koji je zbog svog nestašluka, završio zatvoren iza ograde.

