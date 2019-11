Vučić Hrvate nazvao “nacističkim satelitima”

Novinar Spiegela je Vučića pitao o tome da je nedavno s ruskim premijerom Dimitrijem Medvedovim, tokom njegove posjete Beogradu u oktobru, položio vijenac na kojem je pisalo “Smrt fašizmu, sloboda narodu” u trenutku dok ruski vojnici dijelove Ukrajine i Rusije drže pod okupacijom.

“Nije li polaganje vijenca s tom porukom zapravo licemjerni antifašistički folklor?” pitao je novinar Vučića.

Srbijanski predsjednik je odgovorio da se “nikad ne može imati previše antifašizma” i nastavio: “Srbi i Rusi su puno patili pod nacistima u Drugom svjetskom ratu, odnosno pod NDH koja je bila pod pokroviteljstvom nacista i u kojoj je ubijeno stotine hiljada Srba. Potrebno nam je još više komemoracija onih koji su ubijeni samo zato što su bili druge nacije od onih koje su se Hrvatima i ostalim nacističkim satelitima sviđale”.

Dakle, Vučić je u tom odgovoru Hrvate opisao kao “nacističke satelite”, a kasnije se u intervjuu još jednom vratio na temu Hrvatske, smatra “Index“.

Novinar ga je pitao o odnosima Srbije i Kine koje je Vučić opisao “čvrstima kao čelik”, između ostalog i zbog toga što su Kinezi kupili željezaru u Smederevu.

“Ne želim slušati lekcije političara iz EU-a o našim kontaktima s Kinom jer su oni tri puta više posjetili Kinu nego ja”, istakao je Vučić koji smatra da prema Srbiji postoje “dvostruka mjerila”.

“Je li se sa susjednom Hrvatskom koja je članica EU-a, postupa drugačije?” pitao je novinar Spiegela.

“Mislite li da bi Srbiji dali skoro 400 miliona eura da se s tim novcem i s kineskim radnicima napravi most, kao što se upravo događa na hrvatskom Jadranu? Da se to desilo kod nas, vjerovatno bi me u Bruxellesu objesili”, smatra Vučić.

