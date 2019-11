Zaev: “Mali Šengen” nije mala Jugoslavija

Vlada u Skoplju nastavlja reforme, a EU i NATO nemaju alternativu, ocjenjuje.

“Mi smo kao otok ovdje. Svuda oko nas je Evropska unija. Oni su potvrdili da smo mi sve uradili, ali su rekli da treba vrijeme. Vjerujem da će nekoliko mjeseci biti dovoljno da isprave tu svoju historijsku grešku, zato što je naša budućnost u Evropskoj uniji. NATO znači bezbjednost, siguran i vječan mir za moju zemlju, a vjerujem i za cijelu regiju. To je nešto što nam dolazi kao melem na ranu. Vjerujem da je naš narod znao da je ovdje odluka NATO-a bezuslovna”, smatra Zaev.

Migrantska kriza je regionalni problem, kaže Zaev i podsjeća da je njegova zemlja bila na udaru 2015. i 2016. godine, kada je u tadašnjoj Makedoniji boravilo između 20 hiljada i 50 hiljada izbjeglica.

“Mi smo to izmenadžerisali po direktivama Evropske unije, kako smo se i dogovorili, kao što rade punopravne članice i dokazali smo da u bezbjednosnim dijelovima trebamo da budemo zajedno. I danas postoje izbjeglice kod nas, ali one prolaze preko naše teritorije. Uhvatimo 99 posto njih, ali bojim se ako se naruši dogovor između EU i Turske. Na našoj granici su vojnici iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, Mađarske, Češke, Slovačke, Poljske i drugih zemalja. Tamo su već od 2015. i 2016. godine. Dobili smo i opremu koja je dio donacija, a dio je od naših sredstava da budemo pripremljeni”, kaže Zaev.

BiH i Republika Sjeverna Makedonija mogu bolje sarađivati, a prostor za saradnju premijer Zaev vidi u oblasti poljoprivrede, energetike, turizma, metaloprerađivačke i namjenske industrije. Smatra da se političari u regiji moraju osloboditi predrasuda i da je budućnost u međusobnom pomaganju.

“Ja sam mlađi od nekih političara u prijateljskoj BiH i samo želim da podijelim iskustvo. Riješio sam, promijenio sam ime (Republika Makedonija u Republika Sjeverna Makedonija op.a.) i evo, ostao živ. I dalje se borim. Ako preživim, politički, super. Ako ne, poslije četiri godine, opet ću se vratiti. Vidjet će narod benefite toga, ali moja zemlja ide naprijed. To mora da se rješava i na Kosovu i Srbija ne ide naprijed zbog Kosova”, smatra premijer Sjeverne Makedonije.

“”Mali Šengen” nije ni Šengen, ni mala Jugoslavija i niko ne treba da strahuje od ukidanja granica”, kaže Zaev, objašnjavajući da je riječ o inicijativi za uklanjanje administrativnih barijera radi poboljšanja saradnje među zemljama u regiji.

“Ne mogu kamioni na našim granicama čekati 80 posto vremena, a samo 20 posto vremena biti na autoputevima i putevima. Jednu milijardu dolara gubimo čekajući na granicama. Imamo i korupcije i maltretiranja, rasipanja robe, poljoprivrednih proizvoda i sl. To je dio uklanjanja administrativnih barijera. Granice će postojati, ali ćemo olakšati, prepoloviti čekanje na granicama. To daje mogućnost fluktuacije ljudi, robe, kapitala, usluga. To su četiri evropske vrijednosti. Ne treba niko da se boji”, tvrdi Zoran Zaev.

Premijer Sjeverne Makedonije govori i o pojačanom američkom angažmanu u regiji, ruskom uticaju, vanrednim izborima, ali i o tome kako je postao žrtva ruskih komičara. Intervju “Jedan” je na programu BHT1 večeras od 21 sat.

