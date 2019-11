Stručnjaci upozorili: Prvi red do mora morat će se iseliti u narednim godinama

Vilibić, naučnik iz Laboratorija za fiziku mora sa splitskog Instituta za okeanografiju i ribarstvo, objasnio je da problem predstavlja porast nivoa mora, koji predviđa da za stotinu godina raste od 40 do 120 centimetara.

– Dio dalmatinskih gradova već sada je ugrožen. Najstariji dio Šibenika, Dolac, već sada redovno poplavi, kao i dio Trogira, riva u Starom gradu na Hvaru, a evo nedavno je i poplavljena cijela plaža u Omišu, kao i Dioklecijanovi podrumi – naveo je Vilibić.

On objašnjava da će to u budućnosti ići ka gorem, a da je najugroženije područje u Hrvatskoj delta Neretve, prenose hrvatski mediji.

– Dugoročno gledano, na vremenskoj skali od stotinjak ili više godina, prvi red do mora u Dalmaciji morat će se iseliti. Do tada će biti moguće dijelom štititi tu obalu, ali ulaganja u zaštitu morat će biti značajna – istakao je Vilibić.

Prije desetak dana u dubrovačkom akvatoriju, pored otoka Sveti Andrija, izmjeren je val visok 10,82 metra, što je najviši val na Jadranu otkako postoji mjerenje.

Vilibić kaže da procjene za stotinjak godina predviđaju da će se na sjevernom i na južnom Jadranu visina valovi popeti i do 13 metara.

On je napomenio da nisu svi dalmatinski gradovi isti, ali da je činjenica da je nivo mora porastao od vremena kada su izgrađeni, tako da je neminovno da će se Hrvatska suočavati s poplavama na nekim dijelovima dalmatinske obale.

Nivo mora je od 1900. do 2016. godine porastao između 16 i 21 centimetar, a samo u periodu od 1993. do 2017.godine za čak 7,5 centimetara.

Prema najnovijoj procjeni, do kraja ovog stoljeća nivo svjetskih mora porast će od 62 do 238 centimetara. To će se, kako predviđa Međunarodni panel za klimatske promjene UN (IPCC), dogoditi u slučaju najgoreg scenarija – porasta temperature za pet Celzijevih stepeni.

Ako bi svijet do kraja stoljeća postao topliji za tri stepena, američki naučnici tvrde da bi nivo mora mogao porasti čak između 4,3 i 9,9 metara.

Na mareografskim stanicama u Splitu i Pločama u novembru je izmjeren ekstreman nivo mora. U Splitu je to bio najviši nivo mora od 1955., otkad se kontinuirano vrše mjerenja, a u Pločama od 2002., objavili su iz Hrvatskog hidrografskog instituta, prenosi “Srna”.

