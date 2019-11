Sutra crveni meteoalarm u Hrvatskoj

Crveno upozorelje važi za zapadnu obalu Istre, Kvarner i Kvarnerić, te sjevernu, srednju i južnu Dalmaciju, piše “Srna”.

Velebitski kanal, te gospićka, kninska, riječka i splitska regija su pod narandžastim meteoalarmom zbog olujnih udara juga, te mjestimičnih obilnih padavina.

Zagrebačka i karlovačka regija su pod žutim upozorenjem zbog mogućih obilnih padavina.

Samo za područje Slavonije i Baranje nije izdato nijedno upozorenje.

U Hrvatskoj će sutra biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz povremenu kišu, češću na Jadranu i područjima uz njega.

Lokalno će biti obilnih padavina, a na Jadranu je moguće i grmljavinsko nevrijeme.

Duvaće umjeren i ponegdje jak jugoistočni vjetar, koji će naveče oslabiti, a na Jadranu se očekuje jak i olujni jugo.

Jutarnja temperatura vazduha na kopnu biće od šest do 12, na Jadranu od 14 do 18, a najviša dnevna od 13 i 18, na istoku i jugu zemlje i do 20 stepeni Celzijusovih.

Pojačan vjetar je večeras je stvarao višemetarske talase, a zbog obilnih padavina u popodnevnim časovima iz korita se izlila rijeka Sava u Zagrebu.

