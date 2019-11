NESTVARNI PRIZORI KRAJ SPLITA Popularna plaža je nestala, poplavljen i glavni trg, najstariji mještani u šoku

Olujno jugo izazvalo je dramatične situacije na terenu. Čitatelj Slobodne Dalmacije Zvonimir Kujundžić poslao je snimke poplavljene velike gradske plaže u Omišu.

– More se toliko diglo da je došlo do plažnih objekata! Cetina je gotovo do ruba, a na predjelu Smokvica se izlila preko rive, a tamošnji Poljički trg je poplavljen. Jedan naš stariji sugrađanin komentirao je kako se i prije znalo događati da poplavi plaža, ali baš ovoliko nikad do sad! Mislim da je 40 metara plaže od uobičajene morske linije nestalo – kazao je Zvonimir.

Splitski vatrogasci javljaju da ne staju od intervenecija, padaju stabla, izvrću se kontejneri, a ponovno je popustila fasada na zgradi Zdravstvene škole u Šoltanskoj ulici, javlja Slobodna Dalmacija.

Uslijed jake kiše oko podne komadi fasade počeli su padati sa sjeverne strane zgrade, tik pred ulaz u školu, a sva sreća da nikog nije bilo u tom trenutku na stepenicama.

Ubrzo nakon dojave pred školu je stigla policija koja je upozoravala prolaznike na opasnu zgradu. Ravnateljica Mirjana Kurtović nam je potvrdila kako popodne u toj školi neće biti nastave.

Posljednjih nekoliko godina pokazalo se više puta da je izvođač radova odradio traljavo svoj posao. Škola je otvorena prije nekih šest- sedam godina i već tada se odlomio dio sa sjeverne strane pročelja, a i krov je prokišnjavao.

Potom je vjetar srušio fasadu na sjevernom zidu, a sredinom ožujka ove godine orkanska bura odlomila je velike fasadne ploče s istočne strane škole. Pravo je čudo da netko nije stradao jer je riječ o zaista teškim i opasnim komadima koji su pod naletom vjetra letjeli okolo, baš kao i ovaj put.

Obnovljena škola otvorena je u rujnu 2013. za vrijeme tadašnjeg ministra prosvjete Željka Jovanovića.

Škola se gradila više od četiri godine, a država je u nju uložila 50 milijuna kuna. Izvođač radova bila je firma Osijek Koteks, sada u stečaju, pa se odavno postavilo pitanje kako sanirati i naplatiti nastalu štetu. Garancija na fasadu je 10 godina.

U Rijeci je zbog jakog juga jutros poplavljena tržnica, a u Zadru je znatno porasla razina mora pa je u prekidu katamaranska linija Zadar-Premuda-Silba-Olib,prenosi Jutarnji

