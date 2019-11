Misteriozno ubistvo: “Strah nas je da Lana neće biti jedina”

Sjećate se kako je vama bilo dok su tražili krvnika Meksikanke ubijene na splitskome Marjanu, Selene Macedo? Ili dok su tražili ubicu Antonije Bilić?

Takva je sad atmosfera u Čapljini, nije ugodno, posebno djevojkama, ali život ide dalje. Strahujemo da Lana neće biti jedina, kazuju mještani ovoga grada u Hercegovini, u koji je iz misterioznog razloga jednog jutra došla 19-godišnja Mostarka Lana Bijedić. I grada iz kojeg je ubrzo odšetala šest kilometara u smjeru Ljubuškog, piše “24sata“.

Navečer su je našli mrtvu u rijeci Studenčici, nedaleko od mjesta Studenci. Život ove mlade djevojke, koja se spremala na studij u Sarajevu, ugasio se 6. oktorba.

Djevojka je brutalno pretučena tupim predmetom. Na vratu ima tragova davljenja, a motiv za njezino ubistvo istražiteljima je još misterij. Na slučaju radi minimalno 25 istražitelja, a prema nadležnosti područja povremeno se uključi još nekoliko.

Neslužbeno se doznaje da obdukcijski nalaz ne spominje tragove niti pokušaj silovanja, na nogama nema tragova borbe, ništa ne upućuje na to da je riječ o zločinu iz strasti. I dalje je nejasno zbog čega je Lana to jutro lagala majci da s prijateljicama ide na kafu, zašto se uputila u Čapljinu, zašto je hodala sama šest kilometara prema Ljubuškom, gdje je zapravo ubijena i kako je njezino tijelo neprimjetno dovezeno ispod vijadukta autoceste, gdje ju je navečer našao ribar.

Nije utvrđeno da je imala dečka, niti da se taj dan trebala naći s nekim muškarcem, niti je i na kakav način bila povezana s kriminalnim miljeom. U međuvremenu su, posljednjih dana, istražitelji pretresli mnoge automobile i stanove u Čapljini, no zasad bez rezultata. Pojavila se priča kako je pronađen automobil kojim je djevojka prevezena dio puta, no ni taj trag nije pokazao ništa konkretno.

– Svaki dan vraćam se tamo u nadi da ću naći nešto, da ću vidjeti neki trag koji mi je promaknuo, trag koji nisam ranije vidio. Izuzeli smo mnoge materijale, koji su poslani na vještačenje, i sad čekamo rezultate. Čak i ako izvučemo DNK profil, on će nam ostati nepoznat dok ne budemo imali s čim usporediti.

Bili su mnogi izvidi i u Čapljini, ali nije riječ o osumnjičenicima. Oni su istraženi u svojstvu svjedoka – kazao je jedan od tužitelja Županijskog tužiteljstva Zapadnohercegovačke županije, Josip Aničić. Kako je vrlo malo konkretnih informacija o ovom brutalnom ubistvu, građani Mostara sve glasnije spominju razne teorije zavjere, posebno jer je majka ubijene djevojke, Nina Bijedić, dekanica Fakulteta informacijskih tehnologija ‘Džemal Bijedić’ u Mostaru.

Ona se ubrzo nakon tragičnoga gubitka kćeri preselila u Beograd, odakle potiču, a ondje su i kremirali Lanu. Mnogi se pitaju kako je moguće da su majci dopustili da kremira tijelo svoje kćeri. Što ako se naknadno pojavi neki trag, ako se nametnu pitanja koja bi možda zahtijevala ekshumaciju, odnosno ponavljanje obdukcije?

– Na tijelu je obavljena obdukcija, imamo nalaz i mišljenje stručnjaka. Ne možemo majci zabraniti da s tijelom učini što hoće nakon što joj je predano. U slučaju da postoji sumnja, izdala bi se zabrana kremiranja, ali mi nismo imali opravdan razlog da joj to zabranimo, iako u nekoj teoriji može se pojaviti razlog za ponavljanje obdukcije – kazao je tužitelj Aničić, koji se, kaže , iskreno kao čovjek nada da će pronaći Lanina ubicu.

Nakon što je tijelo nađeno, mjesto je bilo osigurano pet dana, a područje je ‘češljalo’ 15 istražitelja.

No mjesto na kojem je Lana nađena nije mjesto na kojem je ubijena, a gdje je mjesto zločina, nije poznato. Nagađalo se da je Lana to jutro bila i na kupalištu Božjak nedaleko od mjesta na kojem je nađena, no dokaza za to nema.

Posljednji put kamera ju je snimila u 12.10 sati na kružnom toku Zvirovići. Spominje se i da je uočena na autocesti, no i to je tek priča za koju nema službenih informacija. Nedaleko od ceste koja vodi prema Božjaku i samog mjesta zločina još stoji policija, a uz obalu Studenčice, kao dokaz tragedije, stoje samo ostaci policijske vrpce. U Mostaru, gdje je Lana živjela s majkom, nerado govore o ovoj tragediji, a još manje žele nagađati o smrti njihove sugrađanke.

– Išao sam s Lanom u osnovnu školu, bila je draga djevojka, imala je dobre ocjene. Ali znate kako to ide, kad smo krenuli u srednju, svi smo se nekako udaljili. Nismo se viđali, društvo se raspalo. Njezina majka predavala mi je ovdje na fakultetu. Bio je svima šok kad se to dogodilo, strašno nešto. Puno se pričalo o tome među studentima, ali sad više niko ne želi nagađati. Puno je nejasnoća u tom slučaju – kazao je student kojeg smo zatekli ispred zgrade Fakulteta informacijskih tehnologija u Sjevernom logoru u Mostaru, gdje su majka i kći živjele u stanu koji im je ustupilo sveučilište.

Ranije su živjele u zgradi nedaleko od kampusa, mnogi su nam spomenuli Ninu Bijedić kao krasnu, obrazovanu ženu, no Lane se, kažu, slabo sjećaju. No svi žele samo jedno – da ubicu privedu pravdi i da razjasne okolnosti ovog mahnitog i, prije svega, misterioznog zločina. Istražitelji su tokom istrage vještačili i Lanin laptop, u kojem su pronašli njezina oporuka napisana početkom ove godine.

Nekoliko dana prije ubistva ugašen je njezin profil na Facebooku. Nina Bijedić nakon smrti Lane oprostila se od nje dirljivim statusom na Facebooku u kojem je istaknula kako je Lana bila neobična djevojka i da je obožavala rijeku Trebižat, Kravice i kupalište Božjak. Spremala se za studij u Sarajevu, na koji je “krenula upravo sa željom da i ona sebi stvori krug prijatelja s kojima će moći napredovati i razvijati se u ‘normalnu’ osobu sa uspješnom karijerom”…

“Kažu da je za odgoj djeteta potrebno čitavo selo. U Laninom slučaju to je selo bilo malo veće. Ali, iako jeste bila kosmopolit, Lana je prije svega bila Mostarka. Hercegovka. Na moju ogromnu radost, Lana je izrastala u dobru osobu koja je željela da iskoristi svoje potencijale. I zato se svima zahvaljujem što ste mi pomogli da imam najdivniju kćerku na svijetu cijelom. Moju Lanu”, objavila je među ostalim Nina Bijedić.

Iako se u medijima to spominjalo, Lana nije praunuka Džemala Bijedića, poznatog jugoslavenskog političara, ali su rodbinski povezani. Lana je praunuka Nurudina Bijedića. Iz porodice Bijedić naveli su i kako su ‘Salko i Džemal Bijedić od dva brata djeca. Salko je imao, između ostalog, sina Nurudina, a Nurudinova kći je Nina, majka nastradale Lane’.

