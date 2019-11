Na Velebitu pao prvi snijeg, u BiH se tek očekuju veće padavine

Dok je u većem dijelu zemlje kišovito, na Velebitu pada snijeg, na temperaturi od -0,7 stepeni. Posljedica je to prodora nešto hladnijeg zraka. Iako bijeli pokrivač u novembru nije ništa neuobičajeno, na zimske radosti još ćemo morati čekati.

Idući dani, oni od utorka, bit će i znaku južine, javlja meterologinja “N1” televizije Tea Blažević. Vjetar će stvarati velike probleme na moru, uz kišu, koja će padati danima, i bit će vrlo obilna, stoga se treba pripremiti na mogućnost poplava!

Vrijeme u BiH

Prije podne u našoj zemlji je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša je zabilježena u Hercegovini, na zapadu i sjeverozapadu Bosne. Na planinama pada slab snijeg.

Stigao nam je prvi snijeg 🧤🧣Foto: Mirko Vukusic Gepostet von Nacionalni park Sjeverni Velebit am Sonntag, 10. November 2019

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno oblačno vrijeme. Prije podne kiša u Hercegovini, u centralnoj, zapadnoj i sjeverozapadnoj Bosni. Poslije podne padavine postepeno prestaju. Vjetar slab do umjeren u Posavini i Krajini sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje jugozapadni. Dnevna temperatura od 9 do 14, na jugu od 13 do 18 °C.

U ponedjeljak se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na jugu do 13, a dnevna od 11 do 16, na jugu do 19 °C, saopšteno je iz FHMZ-a.

