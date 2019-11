Monstruozno ubistvo: Zoran u svađama ženi govorio da će završiti u septičkoj jami

Policija istoga trena zbog sumnje na ubistvo je uhapsila njenog supruga Zorana Builu (50). Ova jeziva i brutalna priča svoje korijene vuče od sredine ove godine, kada je Anica B. nestala bez traga.

– Zadnji kontakt s mamom bio je krajem juna. Na sve naše kasnije pozive nije se javljala, a on je tih prvih sedmica govorio da je i sam slabo viđa, da se kasno vraća kući, ali da je tu. Iskreno, nismo odmah posumnjali na najgore – kazali su Ivan i njegov stariji brat Ante, Aničini sinovi iz prvoga braka, koji su odrasli u Petrovcima s majkom, očuhom i dvojicom braće iz braka Zorana i Anice, Tomislavom i Martinom. No, zbog nasilja koje su trpili Ante i Ivan odavno su se odselili iz Petrovaca i od tada žive u Ivankovu kod Aničinih roditelja Ljerke i Martina. Ljudi su shrvani od boli, ali i ogorčeni.

– Nema on nikakav PTSP, to je monstrum koji je sve pomno isplanirao. Bio je pritajen, miran, došao nam je u kuću prije tri sedmice, ljubio nas, grlio, držao moju praunučicu, Aničinu unučicu, a za to vrijeme moje se dijete raspadalo u septičkoj jami – kroz suze je rekla majka nesrećne žene, slamajući se od tuge. U prvim danima njenog nestanka, Zoran bi im govorio da mu se Anica javila, slao im fotografije SMS-ova koje mu je ona navodno slala i u kojima je pisala da želi razvod braka, podjelu imovine.

– Danas znamo da je te poruke s njenog telefona on slao sam sebi, a onda prodavao priču i nama i policiji. Užas! – kazao je Ivan, dodavši i kako nije tačna priča da je Anica i ranije znala odlaziti od kuće po nekoliko dana te da je to bila njegova izmišljotina.

– Jedino kada je otišla je to prošle zime kad ju je on lažno prijavio za prijetnju, pa je dobila zabranu prilaska, a onda se u dogovoru s njim zbog Martina vratila kući – rekli su Ante i Ivan, koji je majku tražio gdje god je mogao.

– Bili smo i sami u pretrazi kuće u julu. Na ogradi su se sušili oprani tepisi, a unutra nije bilo nikoga. Obavijestili smo i policiju. Pretražili smo kuću i tavan, a on se skrivao u kupatilu. Poslije je rekao da se uplašio da su neki provalnici. Znam da sam tada policajcima rekao da smo sve pretražili i da jedino nismo pogledali u septičku. Strašno! A, onda kada smo saznali šta je učinio s maminim tijelom sjetili smo se kako joj je u svađama, pokazujući u septičku, govorio: “Završit ćeš ti tamo unutra!” Da smo se toga barem ranije sjetili – prisjetio se Ivan, koji priznaje da se očuha bojao.

– Imali smo vojni režim u kući, tukao nas je i znao nas je potjerati na spavanje bez večere – ispričali su Ante i Ivan, a na pitanje je li to prijavljeno policiji sjetio se događaja od prije osam godina, kada je prijavio nasilje, ali da su lokalni policajci otišli nakon što im je Zoran rekao da nije bilo ništa. On se nakon tog događaja odselio u Ivankovo.

Na Sve svete je, kaže, nazvao Zorana i rekao mu da izvoli pronaći njegovu majku i da je želi vidjeti u kući kada sljedeći put dođe, a ovaj mu je odgovorio da mu je policija zabranila izlazak iz kuće, što je, kaže, bila još jedna njegova laž. On i Ante vidjeli su očuha u srijedu kada ga je policija odvodila iz kuće, kao i u četvrtak kada su ga doveli na mjesto zločina. Kažu da ih je samo hladno pogledao. Majka ubijene žene, pak, ne prestaje plakati. Kaže da je krajem oktobra policiji rekla da sumnja da ju je muž ubio.

– Onda sam počela razmišljati, a što ako sam ga krivo optužila, počela sam skupljati snagu da kleknem pred njega i molim za oprost ako sam pogriješila. Lomilo se u meni sve, a sada se pokazalo da sam bila u pravu – plačući je ispričala nesretna žena.

Policija ističe kako su tri mjeseca provjeravali sve indicije. U PU vukovarsko-srijemskoj su istaknuli kako je „niz puta provedena rekonstrukcija mogućih scenarija njezina nestanka te da je riječ je o jednom od kompliciranijih slučajeva koje su imali, prenosi “Jutarnji“.

Iako su u javnosti ostale nedoumice oko vremena nestanka i vremena prijave nestanka, iz policije tvrde da je žrtva zadnji put viđena 5. jula. Nestanak je 29. jula prijavila njena majka i tada je počeo „veliki intenzitet traganja i obavijesnih razgovora kao i testiranja poligrafom“. Do najcrnjeg scenarija na kraju su došli upravo tragom SMS poruka. Pretpostavlja se da su policijski informatičari otkrili da je lokacija s koje su slane poruke na Zoranov mobitel ista na kojoj se i on nalazio.

– U zadnjih deset dana poklopile su se sve okolnosti, a nakon što smo utvrdili da žrtva nije slala SMS-ove pojačali smo intenzitet i došli do počinitelja – kazali su u policiji, dodavši i da su ranije sumnjali u to, ali nisu objasnili zašto i ranije nisu obavili pretragu kuće i dvorišta. Zoran B. je prema informacijama istražiocima priznao što je učinio, a u kući je pronađen i nož za koje se sumnja da je njime počinjeno ubistvo s više ubodnih rana. Tačan datum ubistva još nisu otkrili. Samo da je to bilo u julu i to nakon verbalnog i fizičkog obračuna, nakon čega je Anica na mjestu preminula, a ubica je umotao u prekrivač i bacio u septičku jamu. Što se tiče porodičnog nasilja o kojem je pričao Ivan S, iz policije su kazali da unazad nekoliko godina nisu imali nikakvih sličnih prijava.

