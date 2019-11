Pekar iz Srbije na krovu kuće ima šumu i bazen

Svojevrsni viseći vrt Piroćancima je poznat već decenijama, ali fotografije na društvenim mrežama proširile su vijest o nesvakidašnjoj kući još dalje.

Da drveće nije zasađeno u buradima, kako se na prvu mislilo, pokazao je fotografijama jedan od komšija poručivši da je na ploču nasuto oko 50 centimetara zemlje.

“Drveće je pravo, pored ove kuće prolazim 40 godina i uvijek me je oduševljavala. Inače, na krovu ima i bazen. Sigurno je projektant na vrijeme razmišljao, a investitor uložio, kuća nikad nije pukla i drveće nikad nije iščupano. A za tolike godine bilo je oluja”, navodi se u komentarima, a i drugi to potvrđuju: “Ima i mali bazen na tom krovu. Svi su pokušavali, sjećam se, tih godina (krajem 70-ih i početkom 80-ih, čini mi se), da ga odvrate od ideje da zasadi drveće. No on je u tome ustrajao, dobro izolirao ploču sve po ugledu na sličnu kuću negdje u Grčkoj koju je vidio i zaljubio se u nju. I svaka mu čast, napravio je dobru stvar”.

Naveli su i da je posađeno drveće s takozvanim plitkim korjenskim sistemom koje ne ide mnogo u dubinu, već se širi lijevo i desno, međusobno isprepleteno. Jedan od prijatelja porodice kazao je da je tu zasađena i tuja, jabuka, kruška, ruža…

“Osjećaj kada sjediš na terasi je neprocjenjiv”, naveo je.

