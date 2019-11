Novi detalji stravičnog ubistva: Muž izbo ženu i bacio je u septičku jamu, otkrila ga SMS poruka

Radi se o Anici Buili, rođenoj u Vinkovcima koja je i živjela u Petrovcima s drugim suprugom i dvojicom sinova, piše “Index“.

Njeno tijelo je bilo omotano dekom i bačeno u septičku jamu, a otkriveno je nakon što su vatrogasci ispumpali jamu, više od četiri mjeseca nakon što je objavljen njen nestanak. Zbog sumnje da je umiješan u ubistvo, policija je privela njenog drugog supruga Zorana Buila.

Iz policije ističu kako se radi o jednom od najkompliciranijih slučajeva u posljednje vrijeme.

– Učinili smo sve da je pronađeno, intenzitet traganja je bio stvarno velik. Obavljen je razgovor sa svima s kojima je imala kontakt. Majka u 30 dana nije uspjela ostvariti kontakt s nestalom. Kako je vrijeme promicalo, naš intenzitet je bio sve veći i veći. Kolale su razne informacije, od toga da je otišla raditi na more, to smo provjerili. Imali smo informaciju da je prijateljica vidjela u jednom mjestu, ali i to se pokazalo netačno. Većina početnih indicija navodile su na to da je ona zbog nekih porodičnih odnosa otišla od kuće. Sve informacije koje smo dobivali od pojedinih ukućana upućivale su na to. Sve do 6.11., kada smo našli tijelo – ističu iz policije.

Pronađeno tijelo bilo je omotano prekrivačem.

– Prvo je došlo do verbalnog, a onda i fizičkog sukoba. Došlo je do uboda, počinitelj je žrtvi zadao više rana od čega je preminula. Onda je mrtvo tijelo umotao i bacio u septičku jamu. Osumnjičeni 50-godišnjak je uhapšen i predat pritvorskom nadzorniku – rečeno je.

Ranije nije bilo prijava za porodično nasilje.

– Provjeravali smo SMS-ove, ustvrdili smo da ih ona nije slala. Tako smo došli do počinitelja – rečeno je iz policije.

– Unazad deset dana su se poklopile činjenice i radnje da se radi o kaznenom djelu. Onda je došlo do saznanja ko bi mogao biti počinitelj – rekla je policija.

