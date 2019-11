Jadranka Kosor: “Vučić nema šta raditi u Hrvatskoj”

Bivša predsjednica hrvatske Vlade i Hrvatske demokratske zajednice je napisala sljedeće:

“Svejedno je gdje će Vučić govoriti ili sjediti u Zagrebu na skupu EPP-a. On, koji ne priznaje presude suda u Haagu, on koji je u Glini ‘95. govorio o komadanju Hrvatske, on koji Hrvatsku uspoređuje s Hitlerovom Njemačkom, nema što raditi u Republici Hrvatskoj.”

Ranije, hrvatski premijer Andrej Plenković je demantovao da će se srbijanski predsjednik obratiti Saboru. Potvrdio je da je Vučić dobio poziv predsjednika EPP-a Džozefa Daula.

Prema njegovim riječima, koliko mu je poznato Vučić nije još potvrdio prisustvo Kongresu.

