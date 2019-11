Vučić o protestima građana ispred RTS-a: Ništa oni meni ne mogu

Vučić je rekao da je u RTS došao „uz nekoliko psovki“ i da su mu neki momci dobacivali. On je dodao da su ga ispred RTS dočekali lider Dveri Boško Obradović i predsjednik opštine Stari grad Marko Bastać, naglasivši da oni „nisu studenti“.

„Iznenadilo ih je što sam došao pješice“, rekao je Vučić, naglašavajući kako je važno da kaže da je „u Takovskoj, a ne u Košutnjaku“.

On je rekao da je skup oko RTS „loša poruka za ljude“ i da je „zahvalan što ljudi nisu pokazali nervozu“. Tvrdeći da se na jednoj strani okupilo 150 ljudi, a na drugoj tridesetak njegovih pristalica, Vučić je rekao da su ušli u nepotreban dijalog „Ja ne želim sukobe“, rekao je Vučić i dodao da je ispred RTS 150 ljudi i da su svojim pristalicama govorili da ne dolaze.

On je rekao da večeras želi da odgovori na sva pitanja i „najprovokativnija“ i da odgovori na svaki pamflet koji je pročitao. Vučić je istakao da je ograničavanje kretanja „fašizam“ i da u vrijeme aktuelne vlasti niko od opozicije nije trpio fizičke napade, a na navode da jeste Borko Stefanović, Vučić je rekao da oni koji su Stefanovića napali trpe pravne sankcije i da su „privedeni poznaniju prava“.

Predsjednik Srbije je rekao da će se boriti za „obične ljude“ koji su danas ispred RTS. Voditeljka emisije „Upitnik“ Olivera Jovićević rekla je da je na emisiju bilo različitih pritisaka, ali da do večeras niko nikoga nije spriječio da dođe u emisiju. Vučić je istakao da je večerašnje okupljanje protivzakonito, a da se cijeli dan poziva na linč.

On je dodao i da je bilo prijedloga da se ide u Košutnjak, ali da je on želio i došao u Takovsku i poručio da ne želi istom mjerom da odgovara svojim protivnicima i kako osjeća odgovornost da u ovoj situaciju uvede u mirne vode, a voditeljki je poručio da se ne brine i ne plaši dok je on tu.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je ranije večeras na Instagram profilu „Budućnost Srbije“ da je ušao u zgradu RTS-a.

„Stigao na RTS. Hvala svim ljudima na podršci. Posljednje pripreme pred emisiju“, piše ispod slike koju je objavio na toj društvenoj mreži.

U emisiji je rekao da je dio od Aberdareve ulice prešao pješke.

On se tom prilikom nije susreo sa predstavncima Jedan od pet miliona koji su se okupili ispred zgrade, kako su najavili, da bi mu postavili neka pitanja.

Pokušaću da odgovorim na svaku riječ koju su napisali, prije svega zbog mladih ljudi i njihove budućnosti. Došao sam u važnom trenutku kada povećavamo plate i penzije, da odgovorim na sva važna pitanja.“ – predsjednik Vučić večeras u emisiji „Upitnik, objavljeno je na Instagram stranici, prenosi “Danas“.

Loading..

loading...

Facebook komentari