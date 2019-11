Srbija je kapitulirala na Kosovu baš kao “Nijemci 1945. godine”

Jovanović je, u intervjuu za TV Kljan, taj stav obrazložio nedostatkom ideala i vizije.

“U ime čega oni to da urade, koja je to velika ideja pa kažu ovo je problem da ga rešimo, pa naš san da ostvarimo. Koji je to naš san? Od nas su svi otišli zato što mi nismo imali taj san. Ako možemo oko nečeg da se dogovorimo, svaki sekund nam je važan. To nije moja politika, ali ako postoji mogućnost dogovora, treba ga podržati, da ne ostavljamo to otvorenim”, rekao je Jovanović.

Jovanović tvrdi da je Srbija kapitulirala na Kosovu kao kada su, kako je naveo, Nijemci kapitulirali 1945.

“Kako se zove kada pustiš stranu vojsku na teritoriju svoje zemlje i zauvek odeš odatle? Pa, to je kapitulacija”, kazao je lider LDP, prenosi “RTV Vojvodine“.

On smatra da je pitanje Kosova još odavno riješeno i da je jedini problem u spremnosti Srbije da prihvati takvu realnost.

“Mi taj test realnosti ne prolazimo iz mnogo razloga, a između ostalog i zbog toga što živimo u jednom licemernom vremenu”, kazao je Jovanović.

Jovanović smatra da je Srbija prva trebalo da prizna Kosovo i da je 1999. bilo lakše postići održivo rješenje nego danas, jer se “danas davimo u Savjetu bezbjednosti i pozivamo na rezoluciju 1244”.

On je rekao i da sjever Kosova nikada nije bilo Kosovo.

“Može Tači da dođe na Gazivode 100 puta i može Rosu da uhapsi koga hoće u Kosovskoj Mitrovici, ali to nikada nije bilo Kosovo, to ni 1999. nije bilo Kosovo”, kazao je Jovanović.

Prema njegovim tvrdnjama, Rusi neće dozvoliti konsolidaciju ovog dijela Evrope jer to nije u njihovom interesu.

“Rusa moraš da se plašiš, ovim drugima ne možeš da veruješ. Jel bio Hojt Ji, Mičel, onda Palmer, pa sada Grenel, pa s kim se dogovaramo?”, upitao je Jovanović.

Loading..

loading...

Facebook komentari