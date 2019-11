Ljubičasta torbica umalo mu došla glave: Brutalno pretučen jer su mislili da je gej

On je za “Telegraf” ispričao kako je do incidenta došlo.

– Čekali smo u redu u piceriji kada sam prišao drugu da uzmem pizzu. Jedan od njih je počeo da provocira da sam peder zato što nosim ljubičastu torbu. To je, inače, torba za psa. Nastavio je da dobacuje, na šta sam mu ja odgovorio da ćuti. Onda su počeli da me guraju, neki ljudi su pokušali da spriječe, ali su me udarili desetak puta – kazao je Vučević.

On dodaje da su napadači počeli s uvredama samo zbog boje transportera za psa te da su mu dobacivali razne uvrede. A onda su ga potkačili, navodno, rekavši mu da je “peder i da im je to jasno, jer ima roze torbu”.

– Ta torba čak i nije roze, već crna s ljubičastim dijelovima. Do fizičkog napada je došlo jer nisam sagnuo glavu i prešao preko uvreda, već sam im skrenuo pažnju na to da bi trebalo da gledaju svoja posla i da prestanu s glupostima. Napad je na kraju zaustavila moja supruga koja se ispriječila ispred napadača, pokazala burmu i rekla da nisam homoseksualac i da mi je ona žena. Iz toga je jasno da se radi o klasičnom homofobnom napadu i besmislenom ispadu mržnje – priča Vučević.

