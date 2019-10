Bik Jerry u bijegu četvrti dan, traže ga čak i dronovima

Dron opremljen infracrvenim zrakama jutros u 7 sati uključio se u potragu, otkrio je vlasnik bika Ivan Božić.

“Locirat će ga vrlo brzo, u to smo sigurni”, rekao je Božić za “Slobodnu Dalmaciju“.

Za Jerryjem i jučer se tragalo čitav dan.

“Nas deset ga dvogledima tražimo cili dan. Teren je nepristupačan, to je šuma, divljina. Mrak pada, to je to za danas”, rekao je Božić sinoć te još jednom ponovio kako će bika poštedjeti jer je tako brz i spretan.

“S obzirom na to da je skoro novembar, jutrima je velika rosa, to ga drži na životu. Zahvaljujući tome može preživjeti”, rekao je vlasnik klaonice Petar Skejo za “RTL“.

Dodao je da se u svijetu bar jednom dnevno dogodi takav slučaj.

“To je bilo s ljudima, nije to divlje”, odgovorila je jedna mještanka na pitanje boji li se susreta s Jerryjem.

