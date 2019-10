Kolinda u SAD-u: “Bila sam djevojka rođena s krive strane Željezne zavjese”

“Ponosna sam večeras posvetiti ovu nagradu svojoj porodici i svojoj zemlji”, rekla je Grabar-Kitarović koja je bila stipendistica Fulbrighta od 2002. do 2003. na postdiplomskom programu za međunarodne odnose i sigurnosnu politiku na Sveučilištu George Washington u američkoj prijestolnici.

“Bila sam djevojka rođena s krive strane Željezne zavjese”

“Ne mogu vam opisati koliko mi večerašnji događaj znači”, kazala je hrvatska predsjednica, istaknuvši da je bila djevojka rođena s “krive strane Željezne zavjese” koja je sanjala druga mjesta na kojima su ljudi imali slobodu izbora, gdje se slobodno moglo govoriti i izražavati svoja uvjerenja a da se zbog toga ne bude progonjen.

Istaknula je kako je “ponosna što je bila stipendistica Fulbrighta, te odlučna nastaviti promovirati vrijednosti i principe tog programa”, dodajući kako ju je boravak na stipendiji naučio da ne robuje predrasudama, te da bude otvorenog duha za nove ideje i nove kulture.

“Ova nagrada inspirira me ne samo da pogledam unatrag već da razmišljam o sadašnjosti a posebno o budućnosti. Ono što danas trebamo više nego ikad je pravo vodstvo i vizija”, kazala je, predstavljajući svoj vlastiti koncept utemeljen na iskustvu s Fulbrightom, ali i na radu, kako je rekla, na različitim mjestima u svijetu, “od svoje zemlje do ratnih zona”.

Među ostalim, naglasila je važnost hrabrosti koja generira promjene, važnost povjerenja, govorila o Inicijativi triju mora, te istaknula jačanje uloge žena. “Žene su i dalje nejednake. Iako smo puno postigle, diskriminacija i zlostavljanje žena i djevojka i nijekanje njihovih prava je i dalje vrlo prošireno. To se odnosi na sve žene, nevezano uz to odakle dolaze, koliko su stare ili koju dužnost obavljaju. Ali nemojte gledati na žene samo kao žrtve.. one su izvor snage i promjena”, rekla je Grabar-Kitarović.

Kolinda pričala o “svojoj voljenoj zemlji i svojoj domovini” i o ulozi žena

Dodala je da je uz dužnost predsjednice Hrvatske, “svoje voljene zemlje i svoje domovine”, ponosna i na svoju dužnost čelnice Vijeća žena svjetskih vođa. “Toliko je toga pred nama ali samo ako ćemo imati povjerenja u sebe i biti ambiciozni”, rekla je, prenosi “Hina”.

Fulbright nagrada za životno djelo dodjeljuje se od 2000. bivšim stipendistima zaklade Fulbright čije karijere “pružaju nadahnuće, služe kao uzor i ilustriraju moć, utjecaj i vrijednosti” Fulbright programa razmjene studenata.

Uz hrvatsku predsjednicu nagradu su ove godine dobili novinarka Melissa Block i arhitekt James Polshek.

