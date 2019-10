Aleksandra je zbog Jasmina promijenila vjeru: Čačanki su zbog islama počele da pljušte uvrede

Snimak je nastao u mjestu Vitinica, u opštini Zvornik. Manji dio naseljenog mjesta Vitinica pripada Republici Srpskoj, a veći Federaciji BiH, u opštini Sapna. Ovaj čin zabilježio je PodrinjeMedia, uz dozvolu Aleksandre i njenog supruga Jasmina.

“Ovako vam braćo izgleda kada Srpkinja iz Srbije (Čačka) odluči da se uda za muslimana iz BiH i pređe u Islam. Po meni svačije je pravo da bračni život zasniva sa kime hoće, ali je stvar dostojanstva ne odreći se sopstvene vjere… Mišljenja?”, napisao je korisnik Tvitera i podijelio snimak.

Usljedili su brojni komentari. Dok jedni podržavaju slobodnu volju žene da se uda za koga želi i prihvati njegovu vjeru, drugi je kritikuju.

“…Ljubav je čudo, ali vjeru da promjeniš to mi nije jasno… udaj se, nije problem

Tako neki smatraju da se “mnoge žene, rođene muslimanke ne odjevaju ovako i da mnogi muslimani to ne traže od njih. Ovo je situacija gdje se ona udaje za čovjeka koji do toga drži, a njoj to ne smeta pa je to odabrala. S obzirom da je sve sloboda izbora, sve je ok!”

– Ćud je ženska golema rabota. Stotinu će promjeniti vjera da učini što joj srcu drago. Ljubav čini čuda – smatraju pojedini korisnici Tvitera.

– Ova nije Srpkinja uopšte! Da jeste, ona bi svoga izabranika nagovorila da pređe u pravoslavlje! Uostalom da je prava ljubav, niko ne bi morao da mijenja vjeru, nego bi podjednako slavili i jednog i drugog Boga! – izričit je drugi, dok žena rođena u Sarajevu poručuje: “Moji su mi govorili samo nemoj za drugu vjeru. Nisam ih razumjela zašto a kad sam rodila prvog sina još te ratne ‘94. sve mi postalo jasno, mislim se, aaa kako bi ti sad bilo teško da ga vodiš na sunet umjesto na krštenje. Svaka čast svakome, ali meni moje!”

– Au, zemljakinja me razočara debelo… Pa, mogla se vjenčati građanski, šta joj je ovo trebalo – izričit je jedan tviteraš, dok drugi poručuje – “Ne znam da li komentari ispod mogu da se protumače kao rasna vjerska i nacionalana netrpeljivost. Hrišćani svoju sestru tako ocrniše zato što je vjeru promijenila u srcu im kamen crn čuči za svakoga ko sagreši voljno i nevoljno, prenosi “Kurir“.

