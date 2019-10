Čanak voditelju “Ćirilice”: “Ti si zlo kakvo odavno zemlja Srbija nije vidjela”

Marić je na Balkanu poznat po promociji osoba osuđenih za ratne zločine u svojim emisijama poput “Ćirilice” i “Goli život”, a u kojima su česti gosti i ljudi iz kriminalnog miljea, kao i rijalitijima u kojim se često mogu vidjeti fizički obračuni i se*sualno općenje…

Čanak je s druge strane poznat kao čovjek koji govori bez dlake na jeziku, a to je demonstrirao i tokom ovog gostovanja. Marića je bez imalo sustezanja nazvao lažovom, podvodačem, čovjekom koji bi trebao biti u zatvoru zbog onoga što radi.

Na pitanje Marića, kakva je politička situacija u Srbiji Čanak je ispalio:

“Politička situacija, druže Mariću, je takva da si ti još uvijek na slobodi”.

“Ti si zlo kakvo odavno ova zemlja nije vidjela. Sram da te bude. A sad ću da ti objasnim zašto. Željko Mitrović (vlasnik TV Pink, op.a.) može da se vadi da je popio otrov za pacove koji su miješali u Red Bull, da su mu sipali nešto u drogu… Ali ti nemaš na to pravo. Gdje će ti duša? Dobro, to znamo gdje će ti duša. Kako ti misliš da se izvučeš sa tim, da u zemlji gdje je sve naelektrisano do krajnjih granica, kažeš to da neko ima sumnjivo prezime? Jesi li ti pri sebi čovječe?”, pitao je Čanak Marića, prenosi “Fokus“.

Marić je pokušao da malo ublaži Čankove riječi, tvrdeći da je on poznat kao antinacionalista, da on ima prijetelje i među Albancima, no Čanak je nastavio:

“Gdje si ti majke ti poznat? Poznat si organima gonjenja. To je tačno. Ali to da kažeš da neko ima sumnjivo prezime, kako te nije sramota?”

Čanak je Mariću potom rekao:

“Ti si najobičniji podvodač bre. Makro. Rentaš prostitutke i praviš od toga rijaliti. Tvrdiš da ljudi imaju sumnjiva prezimena samo zato što se ne prezivaju na ‘ić’. Jesi li ti pri sebi čovječe?”

To je bio samo dio onoga što je Čanak sasuo Mariću u licu. Tokom gostovanja Čanak je govorio o Marićevom relativiziranju zločina i zločinaca u svojim emisijam, prostituciji, o svjesnim lažima kojima mediji u Srbiji predstavljaju situaciju na Kosovu i Balkanu tamošnjoj javnosti, o tome kako bi trebalo oslovaljavati Vojislava Šešelja, osuđenog u Hagu…

U nastavku pogledajte ispod cijelo gostovanje Čanka kod Marića:

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Loading..

loading...

Facebook komentari