Sulejman Tabaković: Prijateljski odnosi Hrvatske prema BiH su notorna laž, neka vrate otetu imovinu

Trideset godina je radio u Vladi Republike Hrvatske, od toga je deset bio načelnik pravnih poslova u Uredu za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade RH. Stavlja se na raspolaganje Predsjedništvu BiH, Vijeću ministara da BiH vrati imovinu koja se nalazi u Hrvatskoj. Priča o tome kako je napuštenu bh. Vilu Aurora u Trstenom, inače elitnu vilu na Jadranu, Hrvatska dala na iznajmljivanje na period od 30 godina otvorila je ponovo Pandorinu kutiju i otkrila namjeru Hrvatske da bh. imovinu nikada ni ne vrati, piše Patria.

Tabaković tvrdi da će morati, ali veliki dio odgovornosti snose i bh. vlasti. Mogućnost Hrvatskoj da može iznajmljivati bh. imovinu dao je Zakon o raspolaganju državnom imovinom što ga je izglasao Sabor Hrvatske, a koji je sporan za BiH.

Procjena je da BiH ima oko 285 odmarališta na vrlo atraktivnim lokacijama širom hrvatske obale.

„Čitava priča se svodi o nehtijenju ljudi koji vode države na Balkanu, o nehtijenju da se provede Ugovor o sukcesiji, Aneks G, Aneks F i Aneks A. Niko ne želi riješiti tu situaciju, jer BiH je jedina država na Balkanu koja ima ugovorom riješene svoje granice još od 815. godine od pada Napoleona. BiH, koliko ja znam, vratila je Hrvatskoj negdje oko 96 posto, Srbiji 94 posto imovine, ni jedna ni druga zemlja nije vratila BiH njenu imovinu, a prema Članku 11 Ugovora o sukcesiji morali su reciprocitetno vratiti sve nekretnine, a to vam je negdje oko 10 milijardi eura samo u nekretninama.

Sad se oni u BiH prepucavaju, da li je to imovina Federacije, RS-a ili BiH. Ali to je imovina građana BiH, jer oni su vlasnici te imovine, oni su generacijama to stjecali, Upravo Ankes G to govori, o građanima. Čak i oni građani koji su stekli državljanstvo trećih država imaju pravo na imovinu, odnosno dio onoga što su oni stekli“, kaže Tabaković.

Kada je riječ o Vili Aurora koju je preuzela kompanija “Renesansa”, čiji je vlasnik Mihail Šelkov, ruski poduzetnik Tabaković kaže da je lično pisao ministarstvu u Hrvatskoj da ne otvara javni poziv.

„Zdravko Marić je doveden na to mjesto kako bi, kao što ste vidjeli podijelio toliko nekretnina. Upozoravao sam ga lično da ne objavljuje javni poziv. On je još neke stvari stavio na natječaj, pa dobio po prstima i smijenjen je, jer je bila direktna intervencija od Američke vlade za njegovom smjenom, jer je američkim državljanima njihovu nekretninu koju su kupili stavio na natječaj“, ističe Tabaković.

Dodaje da je veliki problem u rješavanju ove problematike neznanje, kriminal i korupcija koji se proteže u svim institucijama BiH, Hrvatske.

„U Makarskoj nema gruntovnice, a pokriva se sve od Omiša do Neretve, vi dođete oni kažu nema gruntovnice. To je Državno odvjetništvo uradilo da bi blokiralo povrat imovine. Makli su gruntovne knjige. Međutim sva dokumentacija postoji i u BiH i u arhivama, a to je Aneks D Ugovora o sukcesiji.

A, ovu uzaludnost koju radi Hrvatska samo će koštati građane Hrvatske, jer će morati to platiti kao ratne reparacije, jer je BiH jedina proglasila ratno stanje i jedina ima pravo na reparacije i jedina je napadnuta od oba susjeda i jedina ima pravo i moralno i pravno i međunarodno na povrat imovine sa izuzetno visokim odštetama, jer Hrvatska već godinama ne dozvoljava da preuzme svoju imovinu“, kaže Tabaković.

Na strani BiH je činjenica da je Zakonom o raspolaganju državnom imovinom kojeg je usvojio Sabor priznato da bivše republike imaju imovinu u Hrvatskoj.

„Taj zakon kaže da će se imovina bivših republika staviti u funkciju na način da se podijele, a do tog zakona su govorili da je to sve imovina od Hrvatske, pa samim tim su poništili sve Uredbe, zakone i priznali da je to imovina svih republika i da će oni nasiljem tu imovinu stavljati u funkciju na način da će je dijeliti na 30 ili 50 godina, ali neće dati vlasnicima nego onima koji će ući unutra i to revitalizirati kao da je BiH nendonošče pa ne zna šta će s tim“, govori Tabaković.

Napominje da to nasilje traje već duže i da to „samo budala ne vidi“.

„Priča o dobrosusjedskim prijateljskim odnosima je notorna laž, a to se pokazuje upravo kroz imovinu. Jer nemoj ti mene zlatnom peruškom gladiti, a oteo si mi kuću auto, vikendicu. Ušao si u platni sustav i neću da ti radim. Pa kakav je to dobrosusjedski odnos i EU. Pa zato im ne daju šengen. Ovo što pričaju da je uspjeh nema veze s tim nego je veliki zastoj. Hrvatska je i dalje pod monitoringom“, istakao je Tabaković.

Napominje i da Hrvatska zapravo pokušava zaštiti sve one koji su nezakonito ‘upali unutra’ kada je riječ o vlasničkim strukturama, jer je to establišment HDZ-a Hrvatske i Hercegovine, ali da odgovornost snosi i establišment u BIH.

„Ja sam im dao prijedlog da se ponovo napravi Badinterova komisija. Dao sam prijedlog i Miloradu Dodiku i Željku Komšiću odnosno cijelom Predsjedništvu da se oformi ta Komisija u kojem predlažem rješenje koje je jedino moguće. Međunarodni multilateralni ugovor se mora provesti, kao što se moraju provesti i ratne ženevske konvencije, kao što se moraju provesti Nirnberški principi pa je tako napravljen Sud u Hagu koji je sudio ratnim zločincima, ali 6. i 7. princip još nije primijenjen, a to je upravo ovo, ratni zločin pljačke civilnog stanovništva temeljem donošenja zakona. I ovo je nastavak tog ratnog zločina pljačke koji je za vrijeme rata bio“, kaže Tabaković.

