Porodica sva u plikovima: “Zarazili smo se u hotelu u Rovinju, neizdrživo je”

Sa suprugom i kćeri s kojima živi u okolici Zagreba, kako nam je ispričala, u nedjelju se vratila kući s odmora u teškim bolovima nakon što su se zarazili bolešću zbog koje su im posvuda na koži izbili plikovi.

“Sve je izgledalo kao u bajci”

“Došavši u hotel Amarin, sve je izgledalo kao u bajci da bismo se nakon nekoliko dana razboljeli. Nakon četiri dana našoj kćeri krenuo je curiti nosić i zatim je krenula kašljati. Isprva nam je djelovalo kao jedna obična prehlada, da bi u nedjelju navečer dobila temperaturu. U ponedjeljak smo išli kod njene pedijatrice, ali tada je još djelovalo kao obična prehlada. No, u ponedjeljak popodne krenuo je osip po bradi, rukama, nogama, stopalima. U utorak ujutro smo išli u dječju polikliniku Sabol gdje su temeljem krvne slike ustanovili da je to virus usta, šaka i stopala.”

Završili na Zaraznoj

Od srijede navečer i Ana J.B. je dobila visoku temperaturu, a od četvrtka ujutro i osip. Od subote im se u bolesti pridružio i suprug koji još uvijek ne može progutati slinu od boli u grlu. Na koncu su u nedjelju, 20. listopada, Ana i njen suprug završili u zaraznoj bolnici zbog, kako nam je ispričala, neizdrživih bolova na dlanovima i stopalima.

Bolest ruku, nogu i usta (engleski naziv – Hand, foot and mouth disease) je akutna upala usta s vezikulama (mjehurićima) na dlanovima i tabanima. Uzrokuje je Coxsackie virus tip A. Od ove enterovirusne bolesti najčešće obolijevaju djeca do 10 godina starosti, ali i odrasli. Obično se javlja u obliku epidemija ljeti i u ranu jesen, no pojedinačni slučajevi mogu se javljati tijekom cijele godine.

Promjene na koži do 10 dana

Inkubacija traje od 3 do 5 dana. Počinje s odbijanjem hrane, povišenom tjelesnom temperaturom od 38 do 39°C u trajanju od 1 do 2 dana te grloboljom. Karakteristične su vezikule u usnoj šupljini i na jeziku. Osip se javlja u 75% slučajeva. Promjene na koži i sluznicama traju od 7 do 10 dana.

“Kći je koristila Ibuprofen čepiće protiv bolova i za snižavanje temperature, Fenistil za smanjenje svrbeži, Panatus za umirenje kašlja, Tantum Verde kako je imala afte i u ustima, a mi odrasli Ibuxin protiv bolova, Tantum Verde također za umirenje nadraženosti grla, Daselta za smanjenje svrbeži, a od jučer sam i na antibioticima Cefixinu”, nabraja Ana J.B. sve čime su si pokušavali pomoći.

Iz hotela kažu da je sve uredu

“Najiskrenije nam je žao da se bilo komu i u bilo kojoj situaciji dogodi i najmanja neugodnost. Kao ljudi, osobito smo osjetljivi na djecu.

Što se tiče našeg hotela, napominjemo da je riječ o najboljem obiteljskom hotelu u nas, što potvrđuju i brojna priznanja, a za nas je osobito važno zadovoljstvo i povjerenje naših gostiju.

U hotelu redovito boravi više stotina djece. Stalno provodimo kontrolu kakvoće hrane i vode u bazenima te održavamo visoku razinu standarda higijene u svim odjelima hotela.

Upravo je posljednjom analizom vode, od 7. listopada, potvrđeno da je voda u bazenu zdravstveno ispravna”, odgovorili su za Index iz hotela.

Ana, njen suprug i njihova malena kći Jana veselili su se boravku u hotelu Amarin, koji na svojim službenim stranicama ističe da su osvojili titulu “Najbolji obiteljski hotel u Hrvatskoj 2019”, a i inače se ponosi svojim sadržajima za obitelji s djecom. Obitelj iz okolice Zagreba zato je platila 19.500 kuna za osam dana odmora koji se pretvorio u, kako Ana J.B. kaže, noćnu moru.

“Užasno loša higijena hotela”

Najčešće izvor zaraze bolešću ruku, nogu i usta je osoba s asimptomatskom infekcijom. Zaražene osobe izlučuju virus sekretom ždrijela i stolicom, a zarazne su i nekoliko tjedana nakon prestanka simptoma. Bolest se prenosi u direktnom kontaktu sa zaraženom osobom, ali i indirektno preko različitih predmeta.

“Higijena hotela je više nego užasno loša – spremačica pod čisti ručnikom koji na sebi ima komad izmeta. Flekurinu krvi od komarca nije počistila pet dana dok se nismo žalili”, navodi naša sugovornica.

Kao da se opečeš na tavu

Također, navodi da su, što se tiče redovitog kontroliranja uzoraka vode u bazenu, dobili informaciju da je voda kontrolirana 7.10. – ali bez predočenih dokaza. “Dobili smo informaciju da je uzorak uredan, ali niti jednim načinom to nije potkrijepljeno kao recimo naša bolest da ju imamo i da smo ju definitivno pokupili u Hotelu Amarin u Rovinju”, kaže Ana J.B. koja i dalje leži i miruje kod kuće.

Liječi se, po savjetu liječnika, antibioticima, miruje, tabletama protiv bolova i protiv svrbeži te se maže kortikosteroidom da plikovi na koži što prije krenu zacjeljivati. “Na nekim dijelovima ti mjehuri su izgledali zastrašujuće, kao da se opečeš na tavu”, opisuje nam.

“Za taj novac mogli smo otići u Dubai”

Nije njena Jana jedini slučaj zaraze tom bolešću, u istom razdoblju zarazilo se još djece, otkriva nam Ana J.B., koja spominje slučaj dječačića iz Zadra kojemu plikovi nisu izbili po tijelu nego više po ustima, zbog čega nije mogao jesti.

“Mame su na Instagramu međusobno komunicirale, samo što se nitko ne usudi izaći u javnost i reći, na što sam ja poludjela. Ako već platiš 19.500 kuna, onda tražiš neke uvjete. Za taj novac mogli smo otići u Dubai ili bilo gdje drugdje, a nas dočekaju uvjeti da ja nakon odmora ne spavam noćima zbog djeteta, i zbog sebe, i još osluškujem je li mi suprug diše s obzirom na to da ne može slinu progutati… Znate li kako mi je?” govori naša sugovornica.

“To nije odmor, to je horor”

“Kad se spremaš na odmor i kad ti se tako odmor odvije, to je prestrašno. To nije odmor, to je horor. Nakon svega, ja ne znam kad ću više ići u hotel, iskreno”, zaključuje Ana J.B.

