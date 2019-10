Pozvao se sam na kafu: Komšija brutalno pretukao Mariju i sada mu je zabranjen prilazak

Ona je o svemu obavjestila policiju, potražila je i doktorsku pomoć, a Osnovni sud u Loznici donio je prema prijedlogu lozničkog tužilaštva rješenje kojim se napadaču izriče hitna mjera kojom mu se zabranjuje kontaktiranje i prilazak žrtvi nasilja na period od 30 dana, pod prijetnjom prekršajnog kažnjavanja ukoliko to prekrši.

Sa vidljivim podlivom ispod oka Matićeva kaže da se sve dogodilo oko pola jedanaest uveče kada je na telefon nazvao komšija, koji od nje živi na 200 metara, i rekao da će doći na kafu. To je i učinio, ali nije ušao u njenu porodičnu kuću nego se okrenuo i otišao.

– Poslije nekog vremena se vratio i pitao u kom svojstvu je kod mene Dejan Kujundžić, koji inače pomaže meni i mojoj tetki pošto živimo same, i posljednja dva mjeseca je ovdje kao moj nevjenčani suprug. Onda je počeo da galami, bacao je sve po kući, izvalio je vrelu peć sa čunkom, pa je počeo da me udara. Nogom me udario u glavu, u desnu slepoočnicu, a onda me udarao i rukama i nogama, po rebrima, stomaku, bila sam poluonesvješćena. Bio je pijan i ubio je boga u meni. Dejan je otišao po tetku i nekako su ga izgurali iz kuće. Zvala sam policiju, došla u Loznicu da dam izjavu, a oni su me uputili u bolnicu – tvrdi Marija za “Kurir“.

Pokazuje obavještenje dobijeno od policije o izrečenoj hitnoj mjeri da je napadaču zabranjen prilazak i kontaktiranje u kome je upućuju da ukoliko to bude prekršeno ona odmah pozove MUP. Marija kaže da nikada nije imala ovakve probleme i da je napadač iz čista mira počeo da je udara.

– Advokat mi je javio da policija nije podigla krivičnu prijavu protiv njega i koliko vidim neće je ni biti.. On je na slobodi, viđam ga jer je u komšiluku, i nije mi svejedno. Strepim i ne osjećam se sigurno. Sa njim do sada nisam imala ovakvih problema inače ga ne bih pustila u kuću. Čula sam da je već radio slične stvari i da je prije desetak godina izbačen iz policije. Navodno je pričao po selu da se pokajao i da to nije trebalo da uradi – kaže ova žena koja očekuje da država učini sve što treba i ’’zaštiti je od nasilnika’’.

Marija kaže da je prije četiri, pet mjeseci bila u emotivnoj vezi sa napadačem, a sada je u zajednici sa Dejanom iz Zajače koji je bio prisutan kada je došlo do nasilja i kaže da je motiv ljubomora. Tvrdi i da je napadač verbalno vrijeđao i Mariju i njega.

– Pretukao je iz ljubomore, zasmetalo mu je što sam kod nje. Ona mi nije dala da se mješam da izbjegnem sukob. Nikada ga prije nisam vidio u takvom stanju. Viđali smo ga poslije ovoga, ali nema kontakta ni razmjene riječi – kaže Kujundžić.

U sudskoj odluci stoji da se ’’iz procjene rizika i drugih priloženih dokaza’’ može zaključiti da postoji sumnja da će napadač nastaviti sa ’’vršenjem fizičkog i psihičkog nasilja’’ prema Mariji i Dejanu te mu je izrečena zabrana kontakta i prilaska. Prema informaciji iz lozničkog OJT hitna mjera izrečena je na osnovu Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici.

– Ako ima povrede oštećena žena donijet će odgovarajuće uvjerenje kada bude to bilo u postupku. Tužilaštvo može izvještaj da tretira kao krivičnu prijavu ako bude bilo potrebe, odnosno postoji mogućnost da se naknadno pretvori u krivičnu prijavu – objašnjeno je iz OJT.

U policiji kažu da ne odlučuju oni hoće li ili neće podnositi protiv nekoga krivične prijave. Ukoliko tužilac kaže da ima elemenata krivičnog djela onda podnose krivičnu prijavu, ako ih nema mogu da izreknu hitne mjere, bez podnošenja krivične prijave, kaže izvor iz policije.

