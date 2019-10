Verbalni sukob Veljače sa Stankovićem: “Vi ste bijeli muškarac na poziciji moći”

Veljača je bila jedna od organizatorica jučerašnjih prosvjeda koji su se održali zbog slučaja grupnog silovanja kod Zadra i postupanjem pravosuđa Hrvatske u tom slučaju. Pred kraj emisije je došlo i do verbalnog sukoba nje i voditelja emisije Aleksandra Stankovića.

Na početku emisije govorilo se upravo o jučerašnjim prosvjedima diljem Hrvatske.

Zadovoljna protestima

“Jako sam zadovoljna prosvjedima. Ovaj prosvjed nije samo naš, od ožujka do danas smo uspostavili suradnju s mnogim vrlo važnim akterima NGO scene. To su stručnjaci i stručnjakinje. Ja sam na neki način simbol, a žene i muškarci su stali iza nas i dali nama kao inicijativi sadržaj koji je izuzetno važan. Nikad nismo htjeli raditi prosvjed za neku neopipljivu stvar. Mi smo prosvjed suorganizirale sa Ženskom sobom”, rekla je Veljača, prenosi “Index“.

Jedan je ključni zahtjev poslan s jučerašnjih prosvjeda, a to je da se javno financira ozbiljan sustav pomoći žrtvama seksualnog nasilja.

“Da tu netko sjedi iz institucija, oni bi pokazali papire na kojima piše da se nešto radi, ali u praksi to ne stoji.” Veljača je dodala da traže da se naprave nove sigurne kuće za žene diljem Hrvatske te da je premijer Andrej Plenković obećao da će se to napraviti.

Veljača je istaknula da se zlostavljane žene mogu obratiti inicijativi na web stranici spasi.me. Dodala je da praktično ne postoji obiteljsko nasilje koje ne uključuje seksualno nasilje. “Jako se rijetko o tome govori. Seksualno nasilje nažalost je tabu tema. Stigmatizirano je i žrtve to itekako osjećaju”, rekla je.

Kritikovala Kolindu

Dodala je da u Hrvatskoj ljudi nisu osviješteni oko toga što je seksualno nasilje. “Naravno, ako te netko lupi toljagom po glavi i odvuče u grmlje, svi će reći da je to silovanje. Ali imamo slučajeve ‘bila je u minici, napila se'… To sve stavlja žrtvu u poziciju da mi svi sumnjamo je li ona to tražila. Tog diskursa ne bi trebalo biti”, kazala je.

Stanković ju je podsjetio na njezinu izjavu da je Zadar “grad slučaj i da je to nasljeđe HDZ-ove vladavine koja je prešutno glorificirala nasilje svih kategorija”. Veljača je odgovorila da je činjenica da je HDZ vladao u Zadru, no da sve vlade, uključujući i SDP-ovu, imaju svoj grijeh u glorifikaciji nasilja i neadekvatnoj zaštiti žrtava. Komentirala je i izjavu suca Vrhovnog suca Marina Mrčele da je “nastala hajka prema sudu u Zadru koja ne doprinosi postupku, ne doprinosi poštovanju žrtve niti omogućuje pretpostavke nevinosti”, koju je nazvala nevjerojatno okrutnom zamjenom teza jednog suca te je dodala kako je jasno da je ovaj slučaj otkrio frustraciju i nepovjerenje u pravnu državu.

Prokomentirala je i predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović. Smatra da nije dovoljno angažirana po pitanju zaštite žena i ženskih prava. Dodala je da je u Hrvatskoj nevjerojatno rašireno ekonomsko nasilje te da su žene ovisne o muškarcima, prvo o očevima, a potom o muževima, kao i da žene koje imaju izazov da izađu iz kruga zlostavljača zapravo nemaju kamo.

Stanković je pitao o njenim slikama na Instagramu

Stanković je potom prenio opservaciju nekih na društvenim mrežama koji su rekli da Jelena Veljača jedan dan “pokazuje guzu na Instagramu”, a drugi se bori protiv nasilja nad ženama.

“Tko god se bori protiv nasilja nad ženama, djecom i muškarcima je dobrodošao. Komentirati slike na Instagramu, mislim ta mreža služi da se komentiraju slike, ali ne u emisiji ‘Nedjeljom u 2’. Slika u badiću kad je lijepa sviđa se i ženama i muškarcima. Neki, naravno, nemaju potrebu to dijeliti na Instagramu, a neki imaju. Ja imam 45 tisuća pratitelja koji me vjerojatno prate jer sam nekad davno glumila u sapunicama, možda me dio prati zbog ove borbe koja je medijski eksponirana”, rekla je Veljača.

Komentirala je i inicijativu Me Too, koja je nastala nakon slučaja zlostavljanja od strane poznatog producenta Harveyja Weinsteina.

Verbalni sukob Veljače i Stankovića

Stanković ju je pitao zašto si je Salma Hayek dopustila da je Weinstein zlostavlja i zašto je o tome šutjela 14 godina. Voditelj je rekao da mu to ne zvuči uvjerljivo.

“To je izjava koja se često čuje kada se govori o seksualnom nasilju. Nju je proživjela Salma Hayek. Vi sekundarno viktimizirate Salmu Hayek. To bi vam rekla svaka stručnjakinja. To nije zdravorazumsko razmišljanje. Vi ste bijeli heteroseksualni muškarac na poziciji moći. Vi ne razumijete da muškarci i žene, čak da su na istoj poziciji moći, da nisu ravnopravni. To feminizam pokušava već jako dugo reći. Nije isto da li muškarac ili žena vode ‘Nedjeljom u 2'”, rekla je Jelena Veljača.

Stankovića je prozvala za diskriminaciju jer je rekao da mu nije jasno zašto bogata i moćna žena ne prijavljuje zlostavljača.

Započela je burna rasprava koja nije baš završila u miroljubivom tonu. Stanković je uporno preispitivao postupke Selme Hayek, a u jednom trenutku je rekao da on ne bi poput Hayek nastavio raditi sa svojim zlostavljačem, što je razljutilo Veljaču.

“Vi ne znate kakav je njezin ugovor. Kako možete? Kako možete dovoditi u pitanje odluku žrtve seksualnog nasilja?” rekla je Stankoviću Veljača.

