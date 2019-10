Kurti: I Srbija i BiH će priznati Kosovo

Kurti predlaže direktnu komunikaciju između Sarajeva i Prištine, prenose vijesti.

– Naši građani očekuju od nas šta ćemo uraditi na tome i direktno početi razgovore kao dvije vlade. Već sam se sreo s premijerom Denisom Zvizdićem (predsjedavajući Vijeća ministara BiH, op.a.) i u njemu sam vidio jednog dobrog čovjeka, odgovornog političara i svjesnog lidera koji zna da BiH i Kosovo moraju da sarađuju i da se izdignu na nivo, na koji naši građani od nas očekuju – rekao je Kurti.

Vjeruje da će „jednoga dana BiH priznati Kosovo, jer će i Srbija priznati Kosovo“. Nije optimista da će se to uskoro desiti, ali, kaže, srpski narod želi da Srbija postane dio evropske zajednice, iako „srpska država ima nedoumice oko toga“.

– Srbija nije jasna. Želi i Evropu i Rusiju. Želi i njemačke investicije i rusku vojnu opremu. Ali, ne možeš tako jesti sa dvije kašike. Mislim da je problem u državi Srbiji, a ne u narodu i zato kažem, doći će dan kada će srpski narod pobijediti srpsku državu i kada će najzad Srbija krenuti na putu ka Evropi. To znači i da priznaje Republiku Kosovu, kao nezavisnu državu – ističe Kurti.

Prema njegovim riječima, zadaci nove Vlade Kosova, između ostalog, bit će preispitivanje do sada postignutih sporazuma sa Srbijom i priprema za nove pregovore s Beogradom, koji bi mogli početi za nekoliko mjeseci.

– Najvažnije za nas je da budemo dobro pripremljeni. Nekoliko mjeseci je potrebno da se pripremimo. Znači da dijalog može da bude i prije početka izbora u Srbiji koji su proljeće sljedeće godine. Ne možemo da očekujemo krajnji sporazum prije tih izbora, kao što neki žure – kaže Kurti.

Prethodne Vlade Kosova privilegovale su “Srpsku listu”, smatra Kurti, i poručuje da će njegova Vlada gledati na „potrebe i prava srpskih građana na Kosovu“.

Jedan od ljudi koji se, prema njegovoj ocjeni, bavio interesima srpskog stanovništva na Kosovu, bio je nekadašnji lider Građanske inicijative “Sloboda, demokratija, pravda” Oliver Ivanović, koji je u januaru prošle godine ubijen u sjevernom dijelu Mitrovice.

– Prvi put se ubistvo jednog Srbina desilo prije godinu i do danas vi nemate nijednog Srbina na Kosovu koji kaže da su krivi Albanci. Prvi put u našoj historiji. Jer znaju veoma dobro, da je Oliver Ivanović bio u veoma, veoma, lošim odnosima sa Beogradom i on je htio da ujedinjuje srpske strane koje su autonomne i autentične i koje će se baviti srpskim stanovništvom na Kosovu, a ne postati vulgarno sredstvo Beograda. I, ubili su čovjeka. Do dan danas nema uspješne istrage o tome, iako je on ubijen na sjevernom dijelu Kosova, gdje imate najveći broj kamera po kvadratnom metru na cijelom Kosovu – poručuje Kurti.

Kosovo će, kako tvrdi Kurti, insistirati na naplati ratne odštete od Srbije tokom rata 1999. godine.

– Ne mogu oni da kažu da ne znaju šta se desilo, a mislim da najbolje zna predsjednik Srbije (Aleksandar Vučić, op.a.) jer on tada bio ministar informacija. On je čovjek koji ima informacije. Ovo je jedan aspekt koji je važan, što je dobro da predsjednik Srbije čovjek koji je bio ministar informacija. Srbija mora da se suočava sa svojom prošlošću. Srbija treba da gleda sebe u ogledalu, a ne sve vrijeme da gleda vojnim dvogledom prema Albancima na Kosovu. To nije pravedno – naveo je Kurti.

