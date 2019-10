Dragana ima 23 godine, sama odgaja dvoje djece, a kad kaže ljudima čime se bavi svi ostanu u čudu

U duhu Žilnikovog kultnog filma “Kako se kalio čelik” jeste i ova životna priča 23-godišnje Zrenjaninke, koja je u želji da svojoj djeci obezbjedi bolji život, prihvatila izazov prekvalifikacije i ni malo lake obuke za posao zavarivača.

Bez obzira na činjenicu da su žene zavarivači bile karakteristične u američkim brodogradilištima još početkom prošlog vijeka, nije baš česta pojava danas, da su prisutne u tipično “muškom” poslu, koji iziskuje mnogo znanja i rutine, laku ruku i precizno oko.

– Završila sam srednju hemijsku školu, smijer zaštite životne sredine, i prije “Šinovoza” i zavarivačkog poziva, radila sam u “Radijatoru” kao manipulant na pripremi pjeska, sve dok kompanija nije propala i otišla u stečaj. Onda sam ophrvana brojnim životnim problemima, vidjela oglas i riješila da se obučim za posao zavarivača – kaže za “Novosti” Dragana, uz napomenu da je od oca, koji je mašinski tehničar po zanimanju, stekla neka osnovna znanja o alatima.

Konkretno o zavarivanju, ipak, nije znala ništa, sve dok nije došla na probni rad u kompaniju za remont šinskih vozila, “Šinovoz”.

– Ljubav na prvi pogled, kako se kaže, odmah mi se svidjelo, bez obzira na to da sam bila svjesna činjenice da je posao vraški težak, iziskuje maksimalnu koncentraciju i posvećenost.

Kada je imala deset godina, ostala je bez majke, koja se razboljela i preminula, a o bratu i njoj brigu je vodio otac, koji i danas, uz svoj posao, siječe drva i obezbjeđuje dodatni prihod, kako bi pomogao svojoj kćerki i unucima.

Dragana je svom ocu neizmjerno zahvalna, bio je uz nju prilikom brodoloma dvije neuspijele vanbračne zajednice, i pomogao joj da iz nevolja izađe jača i odvažnija, i hrabro se upusti u izazov novog nimalo lakog zanimanja.

Sada, svakog jutra, bez obzira na hladnoću i udaljensot od kuće u kojoj sa svojim mališanima živi privatno, biciklom ide na posao.

– Imam ogromnu podršku kolega na poslu, svakodnevno od njih nešto saznam, naučim, i trudim se da sve “cake” i finese najsloženijih varova zapamtim i kasnije primjenim – dodaje Dragana u razgovoru za ovaj list.

Odskora nije jedina dama sa alatom za zavarivanje u pogonu “Šinovoza”, jer joj se pridružila Jelena Marćićev, koja još uvijek pohađa dvomjesečnu školu zavarivača i povremeno je na praktičnoj obuci.

– Slagala bih, ako kažem da nisam imala bojazan, kako će sve to izgledati na novom radnom mejstu, s obzirom na to da žene zavarivači nisu baš česta pojava u praksi. Kolege su me, međutim, od prvog dana prihvatile i to mi je veliki oslonac, da učim, dalje napredujem u poslu koji nije nimalo lak, ali je sa druge strane veoma cijenjen i dobro plaćen – ističe Dragana, ne skrivajući motive da svojoj djeci želi da obezbijedi sve što imaju i druga djeca, a ona ih sama odgaja i brine o njima.

Napominje da u praksi nije baš čest slučaj da se ljevoruki ljudi bave ovim zanimanjem, pa je zbog toga još kad se stidljivo prvi put pojavila na praksi za zavarivača, bila posebno zanimljiva jer je ljevoruka. Danas već pravi varove dostojne vrhunskih majstora.

Povreda ramena

Dragana Svitlica 11 godina se bavila plivanjem u zrenjaninskom “Proleteru” i bila vicešampion Srbije u disciplini 1.500 metara kraul, a onda je zbog povrede ramena morala da prekine karijeru. Ali duh sportiste, kako kaže, daje joj volju da se bori i kroz život korača odlučno i sa puno energije, prenosi “Blic“.

Loading..

loading...

Facebook komentari