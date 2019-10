Profesor kojeg su optužili za pedofiliju pobjegao sa svog časa: Pipkao učenice za vrijeme nastave

Upravo tog dana u javnosti je odjeknula vijest o problemima s ovim profesorom pa se on, tvrde učenici, nije usudio održati čas odjeljenju u kojem je navodno najviše uznemiravao djevojčice, prenosi “Telegraf“.

Podsjetimo, roditelji su ispričali da su im se kćerke žalile kako ih nastavnik pipka na času dok rade vježbe.

Učenici su ostali u šoku kad se na času pojavio u majici sa natpisom “Ajde da ga mjerimo”, a njihovoj drugarici koja je bila operisana, dva puta je podizao majicu “da provjeri ranu”, ispričala je jedna majka.

– Djevojčica, drugi razred srednje škole, imala je operaciju i otpusnu listu iz bolnice, a kada je došla na na čas sporta i rekla nastavniku da ne može da radi, on joj je pred drugaricama podigao majicu “da provjeri”. Nakon sedam do 10 dana je opet to uradio, podigao joj je majicu i rekao “samo da provjerim da li ti je prošla rana” – navela je ona.

Još nevjerovatnije je da se za probleme sa profesorom zna od maja, a da i dalje nije poznato šta je tačno škola preduzela tim povodom. U školi ni danas nisu htjeli da komentirati ove ozbiljne optužbe na račun J. M.

Iz Ministarstva prosvjete ističu kako nijedan zahtjev povodom ovog slučaja nije stigao u školu.

