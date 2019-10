Osuđen direktor škole koji je obljubio djevojčicu: Rekao joj da ode u svlačionicu i obuče crvenu haljinu

Njemu je vijeće Osnovnog suda u Velikoj Plani izreklo jedinstvenu kaznu od osam mjeseci zatvora, jer je osim nedozvoljenih polnih radnji, nepravosnažno na tri mjeseca zatvora osuđen zbog prikazivanja, pribavljanja i posjedovanja pornografskog materijala.

Nedozvoljene polne radnje, za koje je prvostepeni sud Živkovića proglasio krivim, bivši direktor osnovne škole izvršio je 22. maja 2017. godine oko 14 sati u Azanji. Sud je, u nepravosnažnoj presudi konstatovao da je Živković tada bio “u stanju uračunljivosti i svjestan da je njegovo djelo zabranjeno”, ali i da je kao direktor OŠ “Radomir Lazić” u Azanji zloupotrijebio svoj položaj u namjeri zadovoljenja svog polnog nagona nad maloljetnom, tada 12-godišnjom učenicom petog razreda te škole.

– On je pozvao maloljetnu oštećenu da izađe sa časa kako bi probala recitaciju za priredbu povodom slave Sveti Ćirilo i Metodije, koja je trebalo da se održi 24. maja 2017. godine u Beogradu. Maloljetna oštećena je sa Živkovićem krenula do Doma kulture, koji se nalazi tik pored osnovne škole, otišla je do svlačionice gdje joj je Živković dao da obuče crvenu haljinu i rekao joj da stavi stolicu na vrata dok se presvlači kako neko ne bi ušao, što je maloljetnica i uradila – navodi sud u prvostepenoj presudi.

Djevojčica je izašla i probala recitaciju na bini, kako joj je tadašnji direktor škole i rekao. Kada je završila probu, Živković je ušao sa njom u svlačionicu i rekao joj da stane na stolicu koju je prethodno stavljala na vrata.

– Kada je maloljetnica stala na stolicu, zavukao je ruke ispod njene haljine, govoreći: “Što bi već naš narod rekao, kad već idemo u taj Beograd da budemo lijepi”. Povukao je rub njenih gaćica nagore i svoje ruke zavukao ispod majice-topića maloljetnice i dodirivao je po golim grudima – konstatovao je sud u nepravosnažnoj presudi.

Poslije toga, maloljetnoj učenici petog razreda rekao je da siđe sa stolice, presvuče se i stavi stolicu na vrata kako neko ne bi ušao dok se presvlači.

Učenica je prijavila šta joj se dogodilo u svlačionici Doma kulture u Azanji, a istražitelji su pretresli njegovu porodičnu kuću i našli DVD sa pornografskim sadržajem. U domu Živkovića, koji je tada bio još na čelu lokalne osnovne škole, našli su 283 fotografije na kojima su bile nage maloljetne djevojčice i pet video-snimaka seksualno eksplicitnih sadržaja.

Sud je, takođe, u prvostepenoj presudi konstatovao da je “okrivljeni bio svjestan da poseduje pornografski sadržaj nastao iskorištavanjem maloljetnih lica i da je bio svjestan da je njihovo posjedovanje zabranjeno.

Poslije prijave učenice petog razreda, kao i nalaženja pornografskog materijala na kome su maloljetnice, Živkovića je Ministarstvo prosvete suspendovalo, Osnovno javno tužilaštvo u Velikoj plani podnjelo je optužnicu protiv njega 26. decembra 2017. godine, sedam mjeseci nakon što je djevojčicu izveo sa časa, a zatim je u odveo u Dom kulture gdje ju je, kako je utvrđeno, dodirivao po grudima.

Radio u nekoliko škola

Prvostepeno osuđeni Damir Živković je profesor istorije, a u njegovoj biografiji objavljenoj svojevremeno na sajtu škole navedeno je da je diplomirao sa prosečnom ocenom 8,25. U karijeri je radio u nekoliko osnovnih škola, ali i palanačkoj gimnaziji, pohađao je veliki broj seminara i bio je aktivan pri Društvu istoričara “Stojan Novaković” i njegovo zaduženje je bila organizacija školskih takmičenja na svim nivoima. Učestvovao je i u pisanju udžbenika, a sarađivao je i sa brojnim NVO kao nastavnik u ljetnjim školama i kampovima. Pored istorije, zanima ga i rukomet i bio je rukovodilac rukometne sekcije u školi, prenosi “Srpska“.

