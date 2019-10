Trifunović iscijepao zastavu Srbije i ostao nekažnjen: Pročitajte zašto ga neće stići ruka zakona

Izrevoltirani scenom iz predstave pojedinci su odlučili da je napuste.

Mnogi su u svojim kritikama navodili da takav potez nešto odmah treba sanckionisati, da je riječ o nepoštovanju države i njenih simbola.

Da li, međutim, zakonom zabranjeno i kažnjivo cijepati zastavu ili postoje neki izuzeci?

Krivični zakonik na ovo pitanje daje jasan odgovor – izuzeci postoje, i to ne samo kada je riječ o umjetničkim djelima, što je očigledna činjenica koju ne treba dalje objašnjavati, već i u drugim slučajevima – naprimjer, kada je to učinjeno u svrhu kritike.

Naime, iako su novčana ili kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca predviđene za one koji “izlože poruzi Srbiju, njenu zastavu, grb ili himnu”, postoje i slučajevi kada je ovo dozvoljeno.

Tačnije, u Krivičnom zakoniku piše da se ovakvo djelo neće kažnjavati ukoliko je učinjeno u svrhu kritike, u izvrđavanju službene dužnosti, odbrani nekog prava.

– Neće se kazniti za djelo iz čl. 173. do 175. ovog zakonika učinilac ako je izlaganje dato u okviru ozbiljne kritike u naučnom, književnom ili umjetničkom djelu, u izvršavanju službene dužnosti, novinarskog poziva, političke djelatnosti, u odbrani nekog prava ili zaštite opravdanih interesa, ako se iz načina izražavanja ili iz drugih okolnosti vidi da to nije učinio u namjeri omalovažavanja ili ako dokaže istinitost svog tvrđenja ili da je imao osnovanog razloga da povjeruje u istinitost onoga što je iznosio ili pronosio – piše u članu 176 Krivičnog zakonika.

I sam Trifunović je na Tviteru podijelio ovaj član zakona:

Ne stavljam ovo zbog idiota koji pisu lazi,Levijatana,patriota koji prete,raznoraznih analiticara,oni me ne zanimaju!Ovo stavljam zbog svih onih umetnika,ljudi iz esnafa,"prijatelja",kolega(osim zaista dvoje ili troje koji su reagovali)stranaka,pokreta…

Nakon predstave i Branislav Trifunović je učestvovao na okruglom stolu, tokom koga su se takođe čule kritike na račun cijepanja zastave u predstavi.

On je tada poručio da je “sve ovo što ste vidjeli upravo u odbranu zastave”, da je predstava fikcija i običan pozorišni čin nakon kojeg, kada ljudi izađu iz sale, trebaju da se zapitaju šta je to što su vidjeli i kako da to promjene, prenosi “Kurir“.

