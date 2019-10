Kosovo ukida takse na proizvode iz Srbije i BiH

Hadžiu je još rekla da će Kurti taksu zamijeniti punim reciprocitetom.

“Mi ćemo zamijeniti taksu političkim, ekonomskim i komercijalnim reciprocitetom”, rekla je ona.

Govoreći o položaju predsjednika parlamenta rekla je da ta funkcija pripada Samoopredjeljenju, ali da još uvijek nisu odlučili o mogućem kandidatu, prenosi “Beta”.

“Kada bi zavisilo od nas mi bismo smijenili predsjednika Kosova Hašima Tačija”, kazala je ona.

“Da je to proceduralno moguće, mi bismo to uradili. Bilo bi lijepo da on podnese ostavku, ali se to neće dogoditi. Međutim, uloga predsjednika je više u dodjeli odlikovanja. On može da vrati zakone parlamenta, ali to se ne može dogoditi ako postoji dogovor među poslanicima”, rekla je ona.

Najavila je veting u Kosovskoj obavještajnoj agenciji, odnosno bezbjednosnu provjeru zaposlenih.

