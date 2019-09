Starleta želi postati predsjednica Hrvatske: Kandidaturu najavili u svom stilu

View this post on Instagram

Ipak sam odlučila. Kandidirat ću se na predsjedničkim izborima. Toliko poruka podrške dobivam na instagram i hvala vam na tome. Smatram da sam žena sa stavom koja se zna izboriti za sebe. Politika je moja druga ljubav. Ne mogu više gledati kako se mojoj državi događaju loše stvari. Svi su slijepi pored zdravih očiju, mladi nam odlaze, natalitet pada. Znam da ću imati puno "hejt" komentara jer sam kao "starleta", ovo ono. Ja sam prije svega profesorica talijanskog, latinskog jezika i rimske književnosti, napisala sam autobiografiju i baš fikciju, roman. Film u kojem sam glumila mjesecima je bio u kinu, a osim glumačkih sposobnosti, ostvarila sam se kao slikarica. Naravno, nisu bitne moje umjetničke sposobnosti, bitan je moj novi režim, Avin režim.