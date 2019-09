Aleksandar Vučić u UN: “Dolazim iz naroda koji je doživio najveće patnje u Jasenovcu”

Aleksandar Vučić je rekao da se u UN okupljaju kao djeca kada treba da čujemo šta veliki moćnici misle o nama.

“Pomalo se plašimo, pomalo smo uplašeni i radujemo se kada se to završi, kada se ne pojavimo u njihovim govorima. Nažalost mi gledamo sa podmehom na one koji su pomenuti, jer nismo na njihovom mjestu i što smo preživjeli još jednu godinu“, rekao je Vučić.

Naveo je da ne govori o jednoj velikoj sili, već o svim velikim silama.

“Ja dolazim iz jedne male zemlje, najveće na Zapadnom Balkanu, dolazim iz naroda koji je doživio najveće patnje u Jasenovcu u Drugom svjetskom ratu i koji prije svega najviše žele da imaju mir, stabilnost i mogućnost da ekonomski napreduju u 21. vijeku“, istakao je predsjednik Vučić.

Prema njegovim riječima bivša Jugoslavija i njeni pravni nasljednici su jedni od osnivača nesvrstanog pokreta.

“Danas smo na putu ka EU, to je strateška posvećenost naše zemlje. Mi danas ovdje ne samo da podvlačimo pravo na nezavisnost i suverenost malih zemalja i da budemo sposobni da održimo kvalitet i pravo na slobodno odlučivanje tako što bismo djelovali zajedno. Iz tog razloga ću govoriti o Srbiji i regionu, jer jedno ne ide bez drugog“, naveo je predsjednik.

Parafrazirajući američkog pisca Ernesta Hemigveja, Vučić je istakao da Srbija nije ostrvo, ali da može ponosno da kaže da je dio Balkana jači ako je Srbija snažnija.

“Zato se uvijek zalažem za region isto koliko i za Srbiju. Uvijek ćemo zagovarati politiku mira i pregovore, jer je to jedini način da stvorimo ekonomsku stabilnost bez koje nema progresa“, istakao je Vučić.

Vučić je naveo da dolazi iz zemlje koja je 2018. morala da se suoči sa teškim reformama.

“Bili smo na ivici bankrota. Želim da prenesem radosnu vijest, da sutra možemo da od jedne kreditne agencije očekujemo da poboljša kreditni rejting naše zemlje. Prema projekcijama MMF-a za Srbiju kumulativni rast će biti 12,5 ili 13 odsto narednih godina. Taj rast neće imati nijedna zemlja u regionu“, istakao je Vučić.

Prema Vučićevim riječima sa stabilnom ekonomskom situcijom, Srbija je privukla 2,3 milijarde eura direktnih stranih investicija, što je daleko više nego prethodne godine.

“Srbija ima najnižu stopu nezaposlenosti u regionu – 10,3 posto. Dodatno investiranje u budućnost Srbije je kroz znanje. Mi smo čuveni po izvozu IT usluga i softvera. U prethodnoj godini izvoz toga je prevazišao milijardu eura“, naveo je Vučić.

Rješenje za KiM – niko da ne dobije sve, ali da dobije dovoljno

Rješenje za pitanje Kosova i Metohije mora da bude takvo da nijedna strana ne dobije sve, ali da dobije dovoljno, poručio je Vučić u Njujorku, i istakao da to rješenje niko ne želi više od Srbije.

Zato, poručio je, očekujemo da sve velike sile shvate i podrže naše argumente i da ne podržavaju argumente i pokrete koji idu u suprotnom pravcu kao što je to bio slučaj od 1999. do 2008. godine.

Vučić je istakao da se Srbija suočava sa problemima vezanim za teritorijalni integritet i da neriješeno pitanje KiM najviše opterećuje ekonomski rast ne samo u Srbiji nego i u regionu.

“Kao što je govorio Jovan Dučić da su ‘neprijatelji samo naši prijatelji koji se razlikuju po tome što nas ne shvataju i što postoji određeni nesporazum’. Ovo je viševjekovni problem koji se ne može samo razumjeti kroz predrasude ali mi smo hrabro i realistično, uz vjeru, počeli da se borimo za trajno rješenje. Niko ga ne želi više od Srbije jer će omogućiti našoj zemlji i cijeloj regiji stabilnost, saradnju, ekonomski prosperitet i napredak na našem putu ka EU“, rekao je Vučić.

Citirao je nekadašnjeg američkog predsjednika Džona Kenedija da ne možemo da razgovaramo sa ljudima koji kažu “što je moje – moje je, a što je tvoje – oko toga može da se pregovara” i poručio da rješenje mora da se postigne tako da nijedna strana neće dobitii sve, ali će dobiti dovoljno.

Srbija ne priznaje jednostrano proglašenu nezavisnost tzv. Kosova, kao što određeni broj zemalja to čini, jer je, prema pravno obavezujućoj Rezoluciji SB UN 12 44, Kosovo – autonomna pokrajina Srbije, rekao je predsjednik Srbije.

Podsjetio je na dijalog pod pokroviteljstvom EU i na to je potpisan Briselski sporazum, ali da preuzete obaveze ispunjava samo Srbija.

“Nastavljamo dijalog uprkos velikim tenzijama, problemima i određenim unilateralnim potezima Prištine, kao što su takse na našu robu. Izgubili smo 350 miliona eura do 21. avgusta ove godine. Te takse još ograničavaju dostojan život Srba na KiM. Sve ovo vrijeme Srbija je umjereno i odgovorno odgovarala i nije sprovodila kontramjere i pokušavala je da smiri situaciju“, rekao je Vučić.

Ne samo interesi Prištine i Beograda su umješani u pitanje Kosova i Metohije, već i svih ostalih međunarodnih igrača i dok se bude nastavljalo tako Kosovo će biti izvor neprestanih političkih manipulacija i nestabilnosti, istakao je predsjednik Srbije.

Iz tog razloga, naglašava, neophodno je prisustvo UN, kroz Unmik, kao garancija za bezbjednost Srba koji tamo žive.

“Uprkos svemu, vjerujem da je sporazum između Srba i Albanaca od ogromnog značaja za stabilnost regiona. I dalje se borimo za rješenje pitanja Kosova i Metohije, da to nije slučaj ne bismo gradili put do Niša do Prištine. Srbija se uvijek nalazila na raskrsnici puteva“, rekao je Vučić.

Predsjednik Srbije je izlaganje na 74. zasjedanju Generalne skupštine UN-a završio riječima nekadašnjeg američkog predsjednika Abrahama Linkolna.

“Ako postoji nešto što čovjek može da učini dobro, neka to učini, dajte mu šansu“, ali i uz poruku “Balkan balkanskim narodima“, piše “RTS“.

