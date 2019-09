VESNA PEŠIĆ„Samo nam fali GENOCID IZ REPUBLIKE SRPSKE i ubijanje nevinih za koje SU ONI EKSPERTI…“

Našlo se mnogo onih koje je ova izjava bivše političarke izuzetno pogodila.

Nekadašnja liderka opozicije, poslanica i ambasadorica u Meksiku Vesna Pešić vrlo je utjecajna „tviterašica“.

Njeni stavovi na ovoj društvenoj mreži često dovode do žučnih rasprava, a tako je bilo i ovog puta.

Pešićka je, naime, osula paljbu po policiji Republike Srpske zbog ubistva Davida Dragičevića, a zatim dodala kako ne treba ni pomišljati na ujedinjenje RS-a i Srbije, jer, po njoj, još samo fali “genocid i ubijanje nevinih mladića”.

Našlo se mnogo onih koje je ova izjava bivše političarke izuzetno pogodila, naročito one iz Republike Srpske, pa nisu mogli a da joj ne uzvrate u komentarima,piše Slobodnabosna

Vesna Pesic

@vestoma_Tomy

Kad sam procitala da je gotovo celokupna policija RS ucestvovala u ubustvu onog mladica Davida, nemoj RS ni da pomisljas da se ujedinjujes sa Srbijom. Samo nam fali vas genicid i ubijanje nevinih mladica za koje ste eksperti. Thanks, but NO.

