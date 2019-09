Muhamed Ademović, narodni meteorolog, poznat po tačnim dugoročnim prognozama otkrio kakva nas jesen i zima čekaju

Jesen koja nam stiže donosi dosta kiše, a, bogami, ova zima će biti veoma hladna! Ovu prognozu za “Informer” dao je narodni meteorolog iz Tutina Muhamed Ademović (69), profesor u penziji, koji tačne vremenske prilike već godinama prognozira posmatrajući ponašanje životinja i biljaka.

Mravi se spremaju

Mravi su već proteklih dana počeli da prave mravinjake duboko u zemlji, a to znači da će zima biti jaka i surova.

Prateći mrave, krtice, puževe i druge životinje i biljke, on prikuplja podatke koje kasnije povezuje i sklapa u prognozu na duži vremenski period. Prema njegovim riječima, da bi bio što precizniji, uz informacije koje dobija iz prirode koristi i mjerne stanice za temperaturu koje ima u dvorištu svoje kuće.

Naučio od oca

Muhamed Ademović je penzionisani profesor fizike, hemije i fizičkog vaspitanja. Dugoročnom prognozom bavi se oko četrdeset godina, kako kaže, iz ljubavi. Od oca je naučio da osluškuje prirodu i tumači signale koje šalju životinje, insekti i biljke.

Sjeća se da mu je otac prije pedeset godina u šumi rekao da šuti i samo sluša kako drveće ječi.

– Da bi prognozirao kakvo će vrijeme da bude, potrebno je da prikupim oko 200 podataka od životinjskog i biljnog svijeta. Sve to ukrštam i povezujem sa informacijama sa mjerne stanice i onda nema greške – kaže Ademović.

Kretanje puževa

Tako Ademović kaže da je ovih dana pomno pratio kretanja životinja i zato najavljuje jesen sa više kišnih dana, na šta su mu ukazali puževi.

– Puževi golaći već se uveliko penju uz stabla, a pošto oni najviše osjećaju pojačanu vlažnost u vazduhu, bježe u krošnje, što je znak da nas u narednom periodu čeka dosta padavina – kaže Ademović i već nam najavljuje da se spremimo za veoma jaku i oštru zimu, pošto se priroda već uveliko priprema.

Rijetko kada pogriješi

Da gotovo nikada ne pogriješi, pokazala je i njegova prognoza za ovo ljeto, za koje je krajem prošle godine rekao da će biti pakleno.

– Rekao sam tada da nas čeka pakleno ljeto 2019. I eto, bio sam u pravu. Toplih dana će biti još ovoga ljeta, koje će potrajati i duže nego što to kalendar kaže – kaže ovaj narodni meteorolog.

– Mravi su već proteklih dana počeli da prave mravinjake duboko u zemlji, a to znači da će zima biti jaka i surova. Imam specijalni metar za mjerenje dubine mravinjaka i pomoću njega prikupljam potrebne informacije o njihovom ponašanju. Sada sam izmjerio da su mravinjaci već duboko ispod površine zemlje, što znači da mravi prave velike zalihe hrane. Čim to rade u avgustu, to ukazuje da će zima biti hladna i da će biti dana sa debelim minusima. Tu tvrdnju potkrepljujem i ponašanjem djetlića, koji su takođe počeli da stvaraju zalihe hrane za zimu u stablu drveta – kaže Ademović i dodaje da su listovi na stablima leske mali, što isto pouzdano znači da će zima pred nama biti ledena.

Medvjedi, ose, žabe…

Vijekovima unazad ljudi su koristili slične metode pomoću kojih su prognozirali kakvo ih vrijeme očekuje. Uslovi života bili su uslovljeni time da li će biti suše ili jakih kiša i snegova. Upravo zato ljudi smatraju da je zima prošla ukoliko medvjed ne ugleda svoju sjenku kada izađe iz pećine, ali ova životinja nije bila jedini prognozer. Mnogi i danas smatraju da će zima biti jaka ako u poljima ima mnogo osinjaka, a loše vrijeme najavljuje i hukanje sova, promuklo mukanje krava i brzo kreketanje žaba. Kišu najavljuje i žaba zatvorena u tegli – ukoliko ostane na dnu, biće sunca, a ako se penje ka vrhu, onda spremite kišobrane.

Priroda sve zna

Da nas čeka duga i surova zima, Ademović zna i na osnovu ponašanja bubamara, kojih ove godine ima više nego što je uobičajeno. One već prave svoja skloništa u njegovoj vikendici i drugim prostorijama na selu, spremajući se za hladnoću koja nam dolazi.

– Mnogo informacija o vremenu pred nama, koje su veoma značajne za posao kojim se bavim, saznajem i od krtica. One mogu na mnogo toga da ukažu, samo je potrebno da čovjek nauči da prepoznaje šta njihovo ponašanje poručuje nama ljudima – kaže Ademović, čuveni tutinski meteorolog, piše “Informer”.

