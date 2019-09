Među malinama uzgajao marihuanu: Muškarac (37) završio iza rešetaka

– Policija je na parceli koju on koristi u selu kod Čajetine, u tri plastenika i između sadnica maline, otkrila zasad sa biljkama indijske konoplje, visine od 150 do 250 centimetara i težine oko 137 kilograma u sirovom stanju, dok su u pomoćnim prostorijama pronađene stabljike i cvjetovi ove biljke u polusuhom stanju, težine oko 15 kilograma – saopštio je MUP Srbije.

Kako se navodi, u kući u kojoj boravi osumnjičeni, pronađena je manja količina marihuane, kao i vagica za precizno mjerenje.

– Sumnja se da je on u prethodnom periodu uzgajao i proizvodio marihuanu radi dalje prodaje. Po nalogu tužilaštva, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden Višem javnom tužilaštvu u Užicu. Sudija za prethodni postupak Višeg suda odredio mu je pritvor do 30 dana – naveo je MUP u saopštenju, prenosi “Tanjug”.

