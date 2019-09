“Ja sam Marijana. Ne chatam ne snapam. Lako ćete me prepoznati. Ja sam ona koja ne drži mobitel u rukama”

“Ja sam Marijana, ne poznajete me? Istina. Nema me ni na Instagramu ni na Fejsu. Ne chatam na snapam. Ako me želite upoznati možete doći k meni, u moju ulicu ili školu. Ili mi mašite dok čekam na autobusnoj stanici. Lako ćete me prepoznati. Ja sam ona koja ne drži mobitel u rukama”, tako je sinoć u “Provjerenom” započeo prilog o jednoj posebnoj 12-godišnjoj djevojčici.