Jasna je vratila kovertu sa novcem vlasniku, otkrila i zašto je bio namijenjen

Priča o misterioznoj koverti punoj novca, koju je pronašla Riječanka Jasna Vrhovac, proširila se društvenim mrežama u roku od 24 sata i sad je dobila neočekivani kraj.

Poznati i nepoznati pomogli su joj da pronađe vlasnika pozamašne svote od koje je, kako je napisala, skoro pala u nesvijest.

– U Osječkoj ulici našla sam kovertu, a u njoj određenu sumu novca, skoro sam u nesvijest pala. Nešto je u kunama, a nešto u eurima. U koverti je papir s nekom računicom, ručno ispisan, bez ikakvih generalija. Vlasnik će znati šta piše na koverti, šta na papiru i kolika je suma. Ukoliko se do sutra ne javi, kovertu ću predati u policijsku stanicu, pa je može tamo preuzeti – napisala Vrhovac na Facebooku kada je pronašla kovertu s novcem.

Zahvaljujući više od 1.200 podjela na Facebooku otkriveni su vlasnici, a Vrhovac, koja se inače bavi humanitarnim radom i aktivno pomaže ljudima koji teško dolaze do osnovnih sredstava za život, sad je otkrila i priču koja se krije iza toga.

Radilo se zapravo o novcu koji je sin iz Njemačke poslao ocu da plati dugove i račune od banke jer im je kuća na “bubnju”.

– Vezano uz jučerašnji post o nalasku novca u Osječkoj ulici, ovim putem vas obavještavam da sam isti vratila vlasniku. Uz dozvolu gospodina koji je izgubio novac s vama mogu podijeliti nekoliko informacija – oglasila se ponovo poštena Riječanka.

Na koverti je pisalo Tata, na papiru koji je bio u njoj spisak ljudi kojima trebaju vratiti novac, samo imena, bez prezimena, i 7000 eura i 200 kuna. Sin je ocu po prijatelju iz Njemačke poslao novac da plati dugove i račune od banke jer im je kuća na bubnju. Vašim dijeljenjem posta informacija o izgubljenoj koverti došla je do žene prijatelja koji je novac predao tati. Hvala vam od sveg srca na tome. Gospodin želi ostati anoniman.

Vjerujem da vas sve interesuje nagrada za pronalazak. Gospodin je po upustvima sina izvadio 1.000 eura iz koverte i pokušao mi ih uručiti kao znak zahvalnosti. Odmah mi je kroz glavu prošlo koliko bih djece mogla opremiti za školu, a čiji su roditelji u potrebi. Ali, i sam gospodin otplaćuje kredit za kuću koji su podigli da bi sinu otvorili firmu, a slijedom nesrećnih događaja posao je propao, te je sin morao otići u inostranstvo da pokrije velike troškove.

Gospodin koji je izgubio novac je pod velikim stresom. Živi na Krku u kući u kojoj je jedan stan opremio kao apartman, te ga iznajmljuje i od toga trenutno živi i prehranjuje sebe, suprugu i kćerku – napisala je ona.

Ova Riječanka dodaje da joj je vlasnik novca ponudio dvije sedmice besplatnog boravka u njegovom apartmanu.

– To sam prihvatila, ali ne za sebe. Složili smo se da će sljedeće godine imati goste koji ne mogu svojoj djeci priuštiti ljetovanje i koji nikada nisu vidjeli more. Dakle, dvije porodice, a svaka će sedam dana provesti u apartmanu. Malo smo se i rasplakali kada smo donijeli tu odluku. Obećao mi je, čim otplati veći dio dugova, da će svake godine nuditi besplatno ljetovanje onima kojima je potrebno. To me veseli više od svega. Sada mogu mirno spavati. Noćas oka nisam sklopila od brige – napisala je na kraju Jasna Vrhovac,piše Fokus

