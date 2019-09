CRNA BUDUĆNOST ONKOLOG DR VLADIMIR KOVČIN:Rak postaje bolest broj 1

Porast onkoloških pacijenata u Srbiji u poslednjih 10 godina je definitivan i meni iz prakse uočljiv i bez zvanične statistike. Sve ono što se desilo u poslednjih 50 godina sa modernizacijom života dovelo je do takvog porasta malignih oboljenja. Te bolesti će premašiti broj kardivaskularnih, koje su sad na prvom mestu, otkriva za Kurir jedan od najpoznatijih srpskih, ali i svetskih onkologa dr Vladimir Kovčin.

Bivši direktor KBC „Bežanijska kosa“ objašnjava da sa tim ima veze NATO bombardovanje ovih prostora 1999, i to na više načina.

– Svako do nas svakodnevno stvori nekoliko malignih ćelija koje naš organizam svojim imunitetom uništi. Bombardovanje je bilo veliki stres za građane. Upravo on dovodi do pada imuniteta, gubitka imunološke kontrole. Svi se vezuju za osiromašeniji uranijum, ali on je samo kap u moru. To je težak metal koji ostaje na mestu gde je bačen i dosta toga je sklonjeno. Niko, međutim, ne govori o tome koliko se hemijskih materija izlilo u vodu, u zemlju… Bombardovanje „Petrohemije“, trafoa dovelo je do curenja kancerogrenog ulja piralena. Njega je nemoguće uništiti, a potrebno je samo nekoliko njegovih čestica koje mogu da budu okidači nastanka karcinoma u organizmu – kaže dr Kovčin i daje savete kako da ne obolimo:

– Genetiku ne možete promeniti. Na hranu vrlo malo možemo da utičemo jer je pitanje šta je danas organska hrana i da li ona uopšte postoji. Poluproizvode i konzerviranu hranu bi valjalo izbeći. Gojaznost nosi veliki rizik od karcinoma jer se u masnom tkivu nagomilavaju hormoni… Fizička aktivnost je veoma važna i ako možete – eliminišite stres! Na neke stvari ne možete da utičete, ali na to možete. Gurajte decu u sport, a ne da sede ispred kompjutera – navodi naš sagovornik

Poznati onkolog se osvrnuo i na situaciju u srpskom zdravstvu i na česte pritužbe na rad pojedinih lekara.

Pritužbe

– Lekari su među jedinom delom stanovništva na lošem glasu. Priča se o korupciji, o lekarskim greškama i o tome mediji pišu vrlo senzacionalno. Teško je popraviti imidž lekara u ovoj zemlji. Istina je da su doktori strašno preopterećeni, jer ih nema dovoljno. Moja alturistička ideja bila je da lekari i ne treba da primaju platu, već da imaju žiro račun na koji bi pacijenti anonimno, koliko ko može i prema zaslugama, uplaćivali sredstva. Siguran sam da bismo bili bolje plaćeni nego sad – kaže u šali Kovčin,piše Kurir

