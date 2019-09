Ludilo na cesti: Ostavio pun novčanik na krovu automobla i krenuo….

Vozila sam se Branimirovom ulicom prema istoku i odjedanput su svi počeli kočiti. Nisam znala što se događa. Kad sam došla bliže, vidjeli sam novčanice na cesti, rekla je čitateljica 24sata.hr koja je snimila video u Zagrebu u petak poslijepodne.

Pretrčavali su preko pune crte

Na njemu se vide automobili koji stoje na Branimirovoj ulici, kraj njih su ljudi koji užurbano uzimaju nešto s ceste. Čitateljica koja je snimila video rekla je kako su neki vozači ostavili svoje automobile na suprotnoj strani ceste.

– Kad su ljudi vidjeli da je novac na cesti, pretrčavali su preko pune crte – dodala je.

Iz policije su rekli kako ne znaju ništa o novcu na ulici.

‘Našao sam novčanik i nazvao čovjeka’

Thomas Bauer, novinar portala Liberal.hr, objavio je video na svom Facebooku na kojem se također vidi kako ljudi kupe novac s ulice.

Kaže kako je oštećeni u ovoj priči njegov prijatelj, obrtnik koji godinama krvavo radi i zapošljava ljude koje pošteno plaća i koji je u žurbi ostavio novčanik na krovu. Kad je izašao na Branimirovu, novčanik je pao na cestu. Preko njega je vjerojatno prešao auto i četiri do pet tisuća kuna razletjelo se po cesti. Dvoje prolaznika pronašlo je novčanik, nazvali smo jednog od njih, zagrebačkog odvjetnika Tomislava Zorića, piše 24sata.hr.

‘Ostalo mu je 100 kuna’

– Ovo bi učinio svatko, to se od ljudi i očekuje. Stao sam, uzeo novčanik i nazvao čovjeka. Nikakvo herojstvo to nije, pa nisam mu spasio život. Nazvao sam ga i našli smo se na kavi. Od svega mu je ostalo 100 kuna koji je jedan prolaznik pokupio te mi ih je donio misleći da su to moji novci – rekao je odvjetnik Tomislav Zorić,prenosi Depo

Frendu, obrtniku koji desetljećima krvavo radi i zapošljava ljude koje pošteno plaća, u kaosu užurbanog poslovnog dana na krovu automobila slučajno je ostao novčanik s nekih 4, 5 tisuća kuna. Kada je izašao na Branimirovu, novčanik je pao s vozila, očito je naišao neki drugi automobil i pregazio ga, te je novac počeo letjeti ovom brzom gradskom prometnicom. Na snimci vidite pohlepne sugrađane kako s osmijehom grabe tuđu lovu, pritom naravno ugrožavajući sebe i druge jer to čine nasred Branimirove. Kaže da su ga spasili odvjetnici Tomislav Zorić i Ivana Bahat koji su se u prolazu nekako dočepali novčanika i nazvali ga te mu od razularene rulje uspjeli spasiti barem dokumente. Gepostet von Thomas Bauer am Freitag, 13. September 2019

