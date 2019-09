Slovenija bi do 2100. godine mogla izgubiti više od 280.000 stanovnika

Ako se ništa bitno ne promijeni, Slovenija će 2100. po projekcijama evropskog statističkog ureda imati oko 1,8 miliona stanovnika, što je 284.000 manje nego danas, pri čemu će trećina populacije biti starija od 65 godina, prenio je slovenski statistički zavod.

Nacionalni planovi, međutim, predviđaju da se sadašnja stopa nataliteta, odnosno broj rođenih beba na ženu u fertilnoj dobi, poveća sa sadašnjih 1,61 na 1,77 do 2100., no demografski problemi neće biti manji jer se produljava i životni vijek prosječnog Slovenca, pa će se on povećati na 89 za muškarce i 93 za žene, na kraju projekcijskog razdoblja, upozoravaju statističari.

Unatoč politikama demografske obnove i podizanja nataliteta, stanovništvo Slovenije postaje sve starije. Tako su stariji od 65 godina u 2018. činili 19,4 posto ukupne populacije, a kroz osamdeset godina više od 30 posto, prenosi “Hina”.

S druge strane, predviđaju statističari, udio djece odnosno mlađih od 15 godina će se u stanovništvu još koju godinu povećavati, a onda izrazitije padati. Minimum djece u populaciji po tim projekcijama bio bi 2100., samo 13,9 posto, a do tada bi zemlja sa sadašnjih malo preko dva milijuna stanovnika pala na 1,8 miliona.

